«Кровь от трупов стекает в мой огород»: коровий скотомогильник портит жизнь жителям Черной Речки

Кладбище рогатого скота вынуждены видеть соседи каждый день, выходя из дома Фото: предоставлено редакции Светланой

Запах гнили, разлагающиеся трупы и реки крови. Звучит как описание фильма ужасов, но для жителей Черной Речки это реальность, в которой они живут. Люди вынуждены сосуществовать с «фабрикой по производству трупов», которую развел на соседнем участке житель соседнего села.

Шкуры лежат вперемешку с органами Фото: предоставлено редакции Светланой

Мужчина купил землю в селе и решил завести коров. Обустроил участок, накупил сена и построил хлев. Все бы ничего, если бы утилизировать так называемые отходы от производства натуральной домашней продукции он решился по всем стандартам. Вместо этого, как рассказали местные жители, он хранит внутренности, органы и шкуры в небольшом деревянном амбаре у дома.

Лужи крови на участке Светланы Фото: предоставлено редакции Светланой

Вот уже три года соседка скотомогильника Светлана пытается добиться устранения отходов. Она рассказала «КП» - Хабаровск», что не может найти управы на мужчину, который развел скотобойню на своем участке.

Останки в амбаре Фото: предоставлено редакции Светланой

- Каждую весну у нас начинается этот кошмар. Сейчас, когда потеплело, запах стоит невозможный. Я даже окна дома не могу открыть, вонь прошибает глаза. Он летом увозит куда-то своих коров, а с наступлением осени они снова здесь до самой жары, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана, жительница Черной Речки.

Трупы лежат на земле на всеобщем обозрении Фото: предоставлено редакции Светланой

Как объяснила женщина, фермер является предпринимателем, он продает мясо, а «добывает» его на своем участке. В прошлом году отходы он складировал прямо на земле, а в этом построил деревянный сарай, куда складывает рога, шкуры и внутренности.

Части туш долетают до соседей Фото: предоставлено редакции Светланой

- Кишки видно даже издалека. Насколько мне известно, он даже ветеринарную проверку коровам не делал, мы не знаем, здоровые они вообще или больные. Вчера нам с мужем пришлось рыть канавы, потому что кровь от его участка заливала наш огород. Мы обращались во все инстанции, а толку ноль. Как стоит коровник, так и стоит. Он их прямо там в пристройке убивает, а шкуры уносит в сарайчик. Когда я стала заниматься этим вопросом, то узнала, что место, где располагается коровник, вообще не находится в его собственности, выходит за пределы его личного участка.

Проверка подтвердила, что были нарушены границы участка Фото: предоставлено редакции Светланой

Женщина пыталась поговорить с владельцем подворья, но он просьбам не внял. Как рассказала Светлана, мужчина содержит еще один коровник в соседнем селе Восточное. Местные жители подтвердили, что видят его скот на выгуле.

Коровы в селе Восточное Фото: Евгений ЛАПУХИН

- Да, мы каждое лето видим коров, да и осенью тоже. Они тут дорогу переходят и пасутся у школы. Никому не мешают, едят и возвращаются вечером домой. Никогда не было такого, чтобы запах какой-то шел, но я живу в квартире, а они в частном секторе, поэтому до нас ничего не доходит, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Смолина, жительница села Восточное.

Соседи бьют тревогу и не понимают, как жить дальше в полной антисанитарии. Вести собственное хозяйство, выращивать овощи им все труднее. Ситуацией заинтересовались экологи, которые направили обращение в краевое управление ветеринарии. «КП» - Хабаровск» также обратилась в ведомство, но ответа пока не получила.

Проверка проходила в прошлом году, но коров на участке не было Фото: предоставлено редакции Светланой

Свою проверку запустили и правоохранительные органы. Как рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Коснырева, представитель Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, ведомство взяло ситуацию под свой контроль. Редакция продолжает следить за развитием событий.

Соседи вынуждены переступать через текущие от останков ручьи Фото: предоставлено редакции Светланой

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