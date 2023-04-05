Пытается выжить из последних сил: лису с отрезанной лапой спасают в Хабаровске

Лисица могла попасть в капкан и лишиться лапы Фото: предоставлено редакции

Жители села Ильинка под Хабаровском накануне лицезрели душераздирающую картину: недалеко от населенного нашли лису с отрезанной лапой. Вид и состояние дикого зверя перепугали жителей, лисица, вероятнее всего, долго голодала, потому, как была серьезно истощена.

- Ко мне обратились жители Ильинки, рассказали, что нашли лису с отрезанной лапой. Вероятно, она могла попасть в капкан и таким образом лишиться конечности. Пока не известно, выживет ли вообще животное, но сейчас важно сделать все возможное для спасения, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат законодательной думы Хабаровского края и зоозащитница.

После того, как лисицу обнаружили, началась работа по спасению и определению места, куда ее везти. Как стало известно редакции, сейчас животное находится в Приамурском зоосаде имени Сысоева, что под Хабаровском. В ближайшее время туда поедет ветеринар, он осмотрит животное и даст свои заключения.

В самом зоосаде комментировать ситуацию пока не стали, информация о состоянии дикого зверя появится позднее.

Это уже не первое дикое животное, лишившееся конечности из-за капканов. 2 марта в Хабаровском крае отловили самку амурского тигра, у которой была застарелая травма - на одной из лап отсутствовали три когтевые фаланги. Тогда специалисты предположили, что хищница попала в ловушку, но смогла вырваться. Однако это стало препятствием для нормальной охоты, в итоге кошка была вынуждена заходить в населенные пункты и добывать местных собак.

Помимо этого, у нее оказался отморожен кончик хвоста, его специалистам пришлось купировать.

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