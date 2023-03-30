Отрезали часть хвоста: специалисты рассказали о состоянии тигрицы-собакоедки, которая пряталась под домом в Хабаровском крае

Тигрица, которую отловили в Хабаровском крае 2 марта, постепенно возвращает физическую форму Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Тигрица, которую отловили в Хабаровском крае 2 марта, постепенно возвращает физическую форму. Напомним, что хищница была истощена, травмирована и охотилась на собак селе Арсеньево (Нанайский район). Зверя поймали и отправили на реабилитацию.

Возможно, хищница попала в капкан браконьеров Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

ЗАБРАЛАСЬ ПОД ДОМ

Тигрица попалась после того, как пришла на участок к местному жителю и убила собаку. Хозяин, видимо, напугал хищницу, и она забилась под веранду. Прибывшие охотоведы выманили зверя из под дома и обездвижили. Внешний вид тигрицы был печален, поэтому истощенную самку отправили на реабилитацию в Приморье.

Тигрица попалась после того, как пришла на участок к местному жителю и убила собаку. Фото: t.me/Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Пойманной хищнице около пяти лет. При осмотре специалисты обнаружили у большой кошки застарелую травму - на одной из лап не было трех когтевых фаланг. Предположительно, самка попала в лапозахватывающий капкан, смогла вырваться и получила увечье. Из-за этого тигрица не могла нормально охотиться.

ПОКА БЕЗ ПРОГНОЗОВ

Раны на лапе зажили, но обнаружилось новое повреждение - зверь отморозил кончик хвоста. Специалисты не смогли спасти эту часть и купировали ее. Как на жизнь и здоровье самки повлияет отсутствие некоторых частей тела - пока непонятно. Специалисты не берутся делать прогнозы и надеются на лучшее.

Тигрица лишилась трех когтевых фаланг Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

- Они осторожничают из-за того, что при обморожении, которое пережила тигрица, могли застудиться жизненно важные органы. И если сейчас зверь выглядит здоровым, то спустя какое-то время могут проявиться негативные последствия, - сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

ОХОТНИЧЬИ НАВЫКИ

Тем не менее, за почти месяц лечения тигрица постепенно возвращается в нормальную физическую форму. Хищница смогла добыть трех оленей. Одного она поймала днем и сделала это, по словам специалистов, умело. Две другие добычи были убиты ночью и насколько легко ей это далось – неизвестно.

Тигрица стала четвертой большой кошкой, которую пришлось изъять из дикой природы в Хабаровском крае. До нее в этом же реабилитационном центре умер отловленный в Нанайском районе самец-собакоед. У зверя была серьезная травма лапы, он также угодил в браконьерский капкан.

Еще два отловленных тигра находятся на реабилитации в центре «Утес» под Хабаровском. Первым был изъят уничтожитель собак из города Вяземский. У хищника не было фаланги пальца. Второй поймали самку на пасеке в Арсеньеве. Тигрица забралась в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. Все отловленные тигры сильно истощены.

ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Там же - в Нанайском районе - амурский тигр напал на человека. Хищник запрыгнул в дом через окно, разбив головой стекло. Пострадавший - 19-летний Сергей. Его товарищ сумел среагировать и застрелил зверя. Сергей получил серьезные травмы и остался без левой руки.

28 марта было зафиксировано еще одно нападение тигра на человека. Пострадавший - тракторист, который чинил технику на лесозаготовительном участке под поселком Мухен (район имени Лазо). Мужчина выжил, сейчас находится в реанимации. Тигр также жив, его изъяли из дикой природы и отправили на реабилитацию.

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