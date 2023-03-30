ЧП случилось в 40 километрах от поселка Мухен 28 марта. Тематическое фото Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Хабаровском крае зафиксирован второй подтвержденный случай нападения амурского тигра на человека. Зверь едва не загрыз тракториста в районе имени Лазо. В этот раз выжили и человек, и хищник.

ТИГРЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ЧП случилось в 40 километрах от поселка Мухен 28 марта. Тракторист лесозаготовительной бригады возился с техникой. Откуда ни возьмись, появился тигр и напал на мужчину. Из когтей зверя работника вытащили коллеги.

Сотрудники предприятия, по неподтвержденным данным, бросались в хищника всем, что попадалось под руку. Тигр выглядел болезненно, решил не сопротивляться и скрылся Пострадавшего повезли в районную больницу.

НАПАДЕНИЕ ТИГРА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Мужчину (возраст - 46-49 лет) доставили в тяжелом состоянии. Тигр сломал трактористу руки и ноги, серьезно травмировал грудную клетку. Пострадавшего в тот же день перевезли в Хабаровск. Сейчас он находится в реанимации, врачи диагностировали травматический шок второй степени.

- Состояние стабильное тяжелое. Пока ничего не изменилось, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе минздрава региона.

Что касается тигра, то его поймали и отправили в центр реабилитации. Предварительно, хищник истощен и может быть болен. Зверя направят на обследование в Уссурийск.

ТИГР НАПАЛ НА ОХОТНИКА

Первое подтвержденное нападение тигра на человека в Хабаровском крае произошло 12 февраля. Пострадавший - 19-летний охотник Сергей. Парень находился в зимовье и посмотрел в окно. Внезапно в него влетел тигр, разбив головой окно.

Сергея спас его товарищ, который убил зверя. Около суток охотник с тяжелейшими травмами прождал помощи в глухой тайге. Парню ампутировали руку, сейчас он идет на поправку.

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