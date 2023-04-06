Жертв становится больше: бушующая корова забодала мужчину на рынке в Хабаровске

Корова разгуливает вдоль дорог и пугает автомобилистов Фото: скриншот из видео

В Хабаровске буянит беспризорная корова. Число жертв животного увеличилось: от рогов и копыт пострадал еще один мужчина. Ранее корова забодала пожилую женщину во дворе на глазах нескольких свидетелей. Сейчас стало известно, что она напала на другого жителя микрорайона «Красная речка».

Происшествие случилось на местном рынке в 15:00. Мужчина шел по улице, когда на пути у него встала одиноко гуляющая корова. Она боднула его два раза, подкинула в воздух и готовилась протаранить прохожего головой.

- Он смог спастись и уйти благодаря машине, которая остановилась рядом. После произошедшего обратились в травмпункт. У отца сильный ушиб ребер и правой стороны тела, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия, дочь пострадавшего мужчины.

Как рассказали очевидцы, житель Красной речки никак не провоцировал животное, оно проявило агрессию внезапно и стремительно. Ранее корова уже забодала пожилую женщину во дворе, напав на нее и повалив на землю. Животное отгоняли от старушки мужчины, снимавшие происходящее на камеру, кидаясь в корову камнями и палками.

По рассказам свидетелей, корова появилась на улицах города внезапно и привлекла внимание детей, которые стали «играть» с ней. Лишнее назойливое внимание напугало скот, корова стала убегать и отбиваться, но агрессии подверглись прохожие, не пытавшиеся контактировать с животным.

Как сообщили «КП» - Хабаровск» в краевом минздраве, пожилая женщина после нападения не обращалась за медицинской помощью в скорую. По информации, распространяемой в социальных сетях, корова выбила старушке несколько зубов и сломала ребра. Также у нее остались ушибы, гематомы и ссадины.

После того, как корову прогнали, она убежала в неизвестном направлении. По неподтвержденной информации, она также повредила несколько машин, припаркованных во дворах. Поисками животного занимаются сотрудники полиции.

- На отработку сообщений выехали участковые уполномоченные отдела полиции №1 УМВД России по Хабаровску. Обнаружить животное во время объезда жилмассива не удалось. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Принимаются меры к установлению владельца коровы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

Специалисты предупредили, что корова по закону является сельскохозяйственным животным. Хозяин пригульного скота может быть оштрафован за то, что животное находилось без сопровождения. Человек, нашедший беспризорный скот, обязан сообщить об этом участковому или в местную администрацию.

- Животное затем необходимо разместить: его может забрать себе нашедший или отдать властям на временное содержание. Убивать корову нельзя, потому что она считается собственностью своего владельца, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат законодательной думы Хабаровского края и зоозащитница.

В настоящее время все еще остается неизвестным, откуда пришла корова. Также не установлен ее владелец. По версии местных жителей, она могла уйти с пастбища и потеряться либо убежать из хозяйства. 6 апреля животное вновь видели на Красной речке на улицах Пионерской и Тренерской. Корова разгуливает вдоль дорог и преграждает путь машинам. Автомобилисты сообщают, что она растерянно бродит по обочинам и рассматривает людей через стекла.

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