Грустить не стоит, трансляцию фейерверков из других городов можно посмотреть в тепле и уюте из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздничный салют на Новый год 2023 в Хабаровске. Где пройдет, где можно посмотреть, где запустить свою пиротехнику.

Салют в Хабаровске на Новый год 2023

Праздничный новогодний салют в ночь с 31 декабря на 1 января отменяется в Хабаровске. Как и в 2022 году, на Новый год 2023 хабаровчане не смогут посмотреть праздничный фейерверк. Обычно салют в новогоднюю ночь в Хабаровске запускали в парке «Динамо».

- Мэрия фейерверки не планирует. В городе также нет отведенных мест под запуски фейерверков, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Фастовец, руководитель пресс-службы администрации Хабаровска.

Запрет салютов на Новый год в Хабаровске

Запрет на проведение массовых праздничных мероприятий наверняка приведет к тому, что жители самостоятельно закупятся пиротехникой и будут пускать фейерверки во дворах и на площадях. Специализированные магазины привозят огромные объемы продукции на любой вкус: от бенгальских огней до масштабных салютов с десятками залпов.

Можно ли пускать салют на Новый год 2023 в Хабаровске

Несмотря на то, что в городе нет мест, где официально можно запускать салюты, прямого закона на запрет запусков нет. Есть лишь закон о тишине, который не распространяется на новогоднюю и рождественскую ночи. Зачастую из-за этого возникают ужасные ситуации, когда жители, желающие насладиться пиротехникой, пренебрегают элементарными правилами безопасности. Это приводит к травмам, больнице, и праздник становится сущим кошмаром.

- В период новогодних праздников все боевые подразделения МЧС будут находиться на дежурстве в повышенной готовности. В случае возникновения опасных ситуаций подразделения будут оперативно прибывать на место для оказания помощи. Это правило действует ежегодно, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Когда и как можно запускать салюты в Хабаровске

Чтобы обезопасить себя и окружающих, необходимо придерживаться техники безопасности при запуске салютов на Новый год. Правила простые, и их просто соблюдать.

Точки запуска салютов в новогоднюю ночь должны находиться далеко от жилых домов. Пиротехнику можно запускать только на открытых площадках: вокруг не должно быть построек, машин, людей и деревьев. К технике нельзя подходить ближе чем на 30 метров. При малейшем намеке на брак или сломанную упаковку пиротехнику запускать нельзя. Кроме того, пользоваться купленной пиротехникой могут только взрослые, детям категорически запрещено запускать салюты, фейерверки, петарды, зажигать бенгальские огни и использовать остальную продукцию. Также зачастую салюты пускают нетрезвые люди, что приводит к нарушению как инструкций, так и техники безопасности. Гражданам в состоянии алкогольного опьянения пользоваться салютами запрещено. При следовании этим простым рекомендациям, запуск пройдет на «ура», и все останутся довольными.

Конечно, салюты на Новый год стали уже традицией во многих семьях, но это не значит, что можно жертвовать свои здоровьем и безопасностью окружающих. Лучше один раз пропустить фейерверк и насладиться грандиозным зрелищем через трансляцию на телевидении, чем провести Новый год 2023 в травмпункте.

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