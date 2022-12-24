Полки завалены сладкими и сочными фруктами Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Оранжевый фрукт так похожий на апельсин, но меньше и слаще. Мандарины – один из главных символов Нового года. Разумеется, как только начался сезон, хабаровчане начали покупать сладкие фрукты на свой стол. Спрос на мандарины зимой вырос, но цены стала ниже. Стоимость фрукта в 2022 году стала меньше почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Сколько стоят мандарины в Хабаровске

Если к концу 2021 года ценник составлял около 200 рублей за килограмм мандаринов из Китая, то к Новому году в 2022 их стоимость уже составляет около 100 рублей. Но вот с турецкими мандаринами кошелек опустеет немного больше, средняя стоимость варьируется от 140 до 160 рублей.

В 2021 году китайские мандарины были запрещены к ввозу из-за провала проверки качества: в плодах нашли вредные микроорганизмы. В 2022 проблем с фруктами нет, товары из Поднебесной прекрасно уживаются с марокканскими и корейскими соседями.

Мандарины из Китая стоят дешевле Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Где купить мандарины на Новый год в Хабаровске

Покупать мандарины на Новый год 2023 выгоднее на рынках: Центральном или «Многорядове», однако в магазинах также много покупателей с мешками, набитыми заветным фруктом. На рынках средняя стоимость мандарином составляет от 80 до 100 рублей, в магазинах – от 90 до 110 за мандарины из КНР.

- Мы покупаем южнокорейские мандарины каждый год. Заказываем с оптовки сразу коробками. Это намного выгоднее, чем искать по торговым точкам. Выбираем именно из Кореи, потому что они сладкие, а кожура легко счищается, а косточек очень мало. Китайские мандарины встречаются неплохие, но они кислее и чистятся сложнее, - рассказала «КП» - Хабарвоск» Кристина Перова, жительница Хабаровска.

Также мандарины нередко можно встретить на сайтах объявлений. Частные продавцы реализуют товары с доставкой до двери, но вот сертификаты качества будут далеко не у каждого.

Стоимость мандарином в другом магазине Фото: Александра ШОПЕНКО

Как выбрать мандарины в Хабаровске

- Мандарины, как и любые импортные овощи и фрукты, следует тщательно выбирать у проверенных сетей и продавцов. Дело в том, что плоды могут быть не только некачественными, но и опасными, если их неправильно выращивали, хранили и перевозили. Их могли обрабатывать вредными средствами и удобрениями, поэтому лучше не скупиться, чтобы не жертвовать собственным здоровьем, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Кожемякин, фермер из Хабаровска.

При выборе следует обращать внимание на кожуру фрукта, а если выбираете на рынке, просить попробовать фрукт перед покупкой. Кожура мандарина должна быть однородного цвета (кроме отдельных сортов, - прим.ред.) без бурых пятен и гнилых участков. Вопреки мифам, она необязательно должна быть гладкой, у некоторых сортов мягкая как бы помятая кожура указывает на легкую чистку фруктов. Такая кожура легко отойдет от мякоти, и возиться долго не придется. Если выбрать мандарины слишком сложно, на пробу можно взять несколько штук разных видов и места происхождения, попробовать все, а затем покупать понравившиеся.

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