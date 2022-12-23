Праздничный ужин не обязательно должен быть тяжелым и состоять лишь из привычных блюд Фото: Александр Хардин

Новый год на носу. Каждая хозяйка будет стараться приготовить все самые вкусные блюда из своего арсенала, чтобы порадовать близких в этот праздник. Традиционные салаты: оливье, крабовый и мимоза из года в год повторяются и приедаются. В поисках альтернатив уже надоевшим блюдам нередко случается наткнуться на странные рецепты, которые могут испортить весь праздник. Но ведь так хочется попробовать что-то новое и вкусное. А главное, чтобы не надо было готовить от зари до заката, ведь нужно успеть и себя нарядить, и стол накрыть. «КП» - Хабаровск» выяснила, как сделать праздничный стол на Новый год 2023 необычным и максимально вкусным. Для этого своими рецептами поделились лучшие из лучших, настоящие профессионалы - шеф-повара дальневосточной кухни. С этими блюдами домочадцы ахнут от восторга, а праздник приобретет широкий размах. Но совсем необязательно готовить эту еду лишь на Новый год, блюда подойдут для любого вечера, ведь это аутентичные рецепты с Дальнего Востока, вкус которых привычен для местных жителей.

Вариант сервировки севиче Фото: Александр Хардин

Закуски на праздник: новогодние закуски

Севиче из трубача

Родиной этой закуски считается Перу, но на столах дальневосточников оно будет таким родным, ведь его главный ингредиент - трубач, моллюск из Приморья, который на Западе днем с огнем не сыщешь. Легкое блюдо станет отличным началом праздничного застолья, а поделился приготовлением Владимир Ярмоленко, шеф-консультант школы дальневосточной кухни. Рецепт рассчитан на одну персону, поэтому не забудьте увеличить количество продуктов на нужное количество людей за столом.

Севиче готовить несложно, а результат потрясающий Фото: Александр Хардин

Ингредиенты на 1 персону:

Трубач - 50 граммов

Авокадо или огурец - половина

Помидор - половина

Кинза - веточка

Лук-порей - 20 граммов

Соль, сахар, черный молотый перец - по вкусу

Для соуса (рассчитано на 10 порций, хранить в холодильнике - прим. ред.):

Оливковое масло - 2 столовые ложки

Ворчестерский соус - 2 столовые ложки

Соус Табаско - 1 столовая ложка

Сок лайма - выдавить из половины фрукта

Сахар, соль - по вкусу

Ингредиенты для севиче из трубача Фото: Александр Хардин

Рецепт:

Трубача необходимо очистить от внутренностей и положить в кастрюлю с холодной водой. Затем поставить на огонь и нагреть до температуры 54-60 градусов (пока рука терпит, - прим. ред.). После сразу выключите огонь и оставьте моллюска на пять минут в воде.

Авокадо или огурец, готового трубача и помидоры надо очистить и нарезать мелким кубиком, лук порубить и добавить к остальному. Все ингредиенты для соуса смешать в отдельной миске и залить блюдо 1-2 столовыми ложками заправки. После этого трубачу надо дать настояться 5-10 минут, украсить кинзой и подавать гостям.

- Для рецепта желательно взять авокадо, но если не удалось найти свежее и спелое, можно заменить огурцом, - поделился секретом приготовления Владимир Ярмоленко.

Тала из нерки

Тала (ударение на последний слог - прим. ред.) - традиционное блюдо Дальнего Востока родом из Хабаровского края. Это дальневосточная строганина из рыбы с уксусом, луком и перцем, местные делают блюдо из белой рыбы, но это не принципиально. Главная фишка талы - скорость приготовления, ведь это блюдо коренных малочисленных народов, проживающих у Амура. Рыбаки разделывали улов прямо на берегу, а через 20 минут рыба уже была готова. Своим вариантом поделился Владимир Кожевин, шеф-повар ресторана Cantina во Владивостоке. Изюминкой такой талы стали дополнительные продукты, благодаря которым быстрая закуска станет настоящим произведением искусства.

Тала из нерки Фото: Александр Хардин

Ингредиенты на 2 персоны:

Филе нерки - 150 граммов

Лук-порей - кусок 7-8 сантиметров

Лук зеленый - пучок

Огурец - четверть

Соль крупная, молотый перец - по вкусу

Уксус винный - 1 столовая ложка

Чиабатта - 2 ломтика

Рецепт:

Слегка подмороженную рыбу без костей нужно порезать брусочками. Лук-порей и огурец нарезать соломкой. Положить овощи в миску, добавить уксус, соль, перец и перемешать. Нерку положить в маринад и засыпать зеленым луком, нарезанным перьями. Блюду нужно настояться 5-10 минут, после чего его можно подавать на стол с багетом

- Старайтесь делать одинаковую тонкую нарезку, чтобы блюдо смотрелось красиво. В целом одинаковая нарезка - общее правило приготовления блюд. Багет можно заранее прожарить газовой горелкой или отправить на 10 минут в разогретую духовку, чтобы ломтики зарумянились, - сказал Владимир Кожевин.

Салаты на праздник: новогодние салаты

Оливье с мясом краба

Многие жители Камчатки не признают крабовые палочки, ведь как можно променять нежнейшее сочное мясо краба на прессованную рыбную смесь? Но краб - удовольствие недешевое, поэтому такой вариант оливье готовят по праздникам. Новый год - идеальная пора, чтобы побаловать себя изысканным блюдом в ресторанной подаче.

Ингредиенты на 4 персоны:

Картофель - 2 штуки

Морковь - 1 штука

Огурец свежий - 1 штука

Огурец соленый - 1 штука

Яйца - 2 штуки

Горошек зеленый мороженный - 50 граммов

Мясо краба - 150 граммов

Майонез домашний или корейский - 5 столовых ложек

Соль, перец черный - по вкусу

Рецепт:

Морковь, картофель и яйца сварить и очистить, дождаться, пока остынет. Горошек погрузить в кипяток на пару минут и остудить в холодной воде, затем просушить. Мясо краба вытащить из клешни и очистить от хитиновых пластинок. Все ингредиенты нарезать мелким кубиком, сложить в большую емкость, заправить майонезом и перемешать.

- Если вы хотите получить более воздушную структуру салата, не используйте желтки, они утяжеляют консистенцию. Мясо краба можно не нарезать, а оставить целым, украсив каждую порцию салата отдельно, - сказал Вячеслав Анзулис, шеф-повар и автор рецепта.

Салат с кальмаром и яйцом

Этот базовый салат по рецепту шеф-повара Евгения Березнюка одновременно легкий и сытный. Его очень просто и быстро готовить, поэтому это отличный вариант повседневного блюда. На праздничном столе он также будет уместным.

Ингредиенты на 2 персоны:

Кальмар - 200 граммов

Яйцо - 2 штуки

Огурец - 100 граммов

Майонез - 70 граммов

Соль, перец - по вкусу

Рецепт:

Кальмара очистить от пленок и внутренностей, затем залить кипятком и оставить на три минуты. Воду слить, а кальмара нарезать кольцами. Вареные яйца и свежий огурец нарезать соломкой. Все ингредиенты соединить, заправить майонезом и перемешать.

Основные блюда на праздничный стол: горячие праздничные блюда

Александр Казакевич, шеф-повар ресторана «Миллионка» из Владивостока не только готовит для посетителей вкусные дальневосточные блюда, но и обучает будущих мастеров в школе дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Мужчина поделился двумя рецептами, готовить по которым можно самостоятельно, или научиться всем секретам, посетив его мастер-класс.

Голубец из кальмара

Фаршированный морепродукт станет отличным решением для основного блюда на праздничном столе. Готовить его так просто, что он может занять прочную позицию в списке повседневных блюд.

- Рецепт разработан в рамках общественно значимого проекта «Еда для общения и здоровья: мастер-классы дальневосточной кухни для людей старшего возраста», реализуемого за счет средств субсидии из краевого бюджета, предоставленной Pacific Russia Food (НКО «Тихоокеанский туристический союз») по итогам конкурсного отбора социально ориентированных НКО в Приморском крае в 2021 году по направлению «Повышение качества жизни людей пожилого возраста», - рассказал Александр Казакевич.

Голубец из кальмара Фото: Александр Хардин

Ингредиенты на 1 персону :

Филе кальмара - 1 тушка

Белокочанная капуста - 50 граммов

Кукурузная крупа - 50 граммов

Консервированная кукуруза - 30 граммов

Свежий огурец - 30 граммов

Сливочное масло - 20 граммов

Соль - по вкусу

Рецепт:

Кальмар необходимо полностью очистить от внутренностей, пластин и пленки. Кукурузную крупу отварить по инструкции на этикетке, капусту нашинковать, огурец нарезать соломкой. Для начинки обжарить капусту три минуты на сливочном масле, добавить кукурузу, крупу, 50 миллилитров воды и потушить все вместе 10 минут. Кальмар зафаршировать готовой начинкой, а затем разместить на горячей сковороде. Залить 10 миллилитрами воды и тушить под крышкой 2-3 минуты. При подаче сверху выложить нарезанный огурец.

Камбала с лимонным йогуртом Фото: Александр Хардин

Камбала с лимонным йогуртом

Не всем нравится эта рыба, а зря. Камбала может быть потрясающе вкусной, если знать, с какими ингредиентами она сочетается.

Ингредиенты на 1 персону:

Камбала - 1 тушка

Мука - 5 граммов

Растительные сливки - 30 миллилитров

Лимон - 10 граммов

Сахарная пудра - 10 граммов

Растительное масло - 10 миллилитров

Свежий укроп - 2 грамма

Соль - по вкусу

Ингредиенты для блюда Фото: Александр Хардин

Рецепт:

Камбалу почистить, убрать внутренности, отделить и нарезать слайсами филе. Кусочки обвалять в муке и пожарить на растительном масле. Для соуса смешать сливки, сахарную пудру и лимонный сок. Готовую камбалу полить этим йогуртом и посыпать зеленью.

Камбалу необязательно только сушить Фото: Александр Хардин

Мясо по-капитански

Вячеслав Сухин, шеф-повар ресторана «Дом» в Хабаровске, также рассказал еще один рецепт зимнего блюда, которое пришло на Дальний Восток из Центральной России. Оно подойдет как основное блюдо на Новый год, а также на любой другой праздник.

- Там оно называется «мясо по-орловски», потому что его готовил личный повар князя Орлова. На Дальнем Востоке оно называется «мясо по-капитански» и готовится слоями, - рассказал Вячеслав Сухин.

Все ингредиенты для этого блюда могут оказаться под рукой. Сначала необходимо запечь картофель, для этого корнеплод нужно помыть, не счищая кожуру, полить маслом и посыпать тимьяном, розмарином и перцем. Картошку запекаем 40 минут при 180 градусах. Отдельно готовится жюльен, для этого любые грибы жарятся с луком до готовности и заправляются сливками. Также понадобится мясо, любое, что есть дома: курица, свинина, телятина или другое. Его нужно нарезать кубиками.

На нижний слой выкладывается нарезанный приготовленный картофель, затем кладется мясо, сверху грибной жюльен. Блюдо нужно посыпать моцареллой, гаудой или российским сыром, а на него выложить нарезанные кубиком томаты. Все вместе запекается до готовности и подается к столу.

Десерты на Новый год 2023 в Хабаровске

Облепиховый чизкейк

Какой праздничный стол без десерта? К концу вечера на торт сил уже не остается, но вот воздушный чизкейк в дальневосточной вариации лишним не будет. Из облепихи местные жители готовят 1000 и одно блюдо: от варенья до морсов, но в чизкейк добавляют немногие. Новый год - самое время попробовать такое блюдо.

Яркий и в то же время нежный десерт с дальневосточным вкусом растопит сердца гостей Фото: Александр Хардин

Ингредиенты:

Для теста:

Любое твердое сухое печенье - 350 граммов

Сливочное масло - 150 граммов

Куриное яйцо - 1 штука

Для крема:

Сливки жирностью от 33 процентов - 250 миллилитров

Сыр маскарпоне - 200 граммов

Сыр каймак - 200 граммов

Ванилин - 2 грамма

Сахар - 10 граммов

Гранулированный желатин - 15 граммов

Вода - 40 миллилитров

Для топинга:

Облепиха (свежая или замороженная) - 350 граммов

Гранулированный желатин - 20 граммов

Вода - 200 миллилитров

Ванилин - 1 грамм

Ингредиенты для чизкейка Фото: Александр Хардин

Рецепт:

В воде комнатной температуры необходимо развести две порции желатина в разных емкостях, дать ему набухнуть час, а затем проварить до полного растворения на среднем огне.

Печенье пробить в блендере до мелкой крошки, смешать с теплым сливочным маслом и яйцом. Массу переложить в форму для запекания диаметром 21 сантиметр, разровнять ложкой, заходя немного за край формы. Корж запечь 10-15 минут в духовке при 180 градусах.

Сливки взбить с сахаром до средних пиков на низкой скорости миксера не более пяти минут. Затем добавить сливочные сыры и ванилин, взбить насадкой-лопаткой. Добавить в смесь желатин комнатной температуры.

- Желатин не должен быть слишком горячим, а продукты слишком холодными, иначе желатин свернется в крупинки, и крем упадет. Чтобы все было точно хорошо, сначала добавьте в желатин комнатной температуры немного крема, перемешайте и эту массу переложите в основной крем, хорошо вымешав лопаткой, - рассказала Ирина Руденко, шеф-повар школы дальневосточной кухни.

Готовый крем выложить на остывший корж и разровнять, оставив место для топинга. Для этого нужно сделать углубление ложкой посередине. Поставить чизкейк в холодильник на 10 минут, чтобы крем немного застыл.

В сотейнике соединить облепиху, сахар, ванилин, растворенный желатин и довести массу до кипения. Полученную смесь пробить блендером до однородности и процедить через сито. Залить топингом основу с кремом и оставить в холодильнике на 4-5 часов. Украсить готовый чизкейк ягодками облепихи.

- Лучше, чтобы все ингредиенты, которые смешиваются с желатином, были комнатной температуры. При желании от сыра маскарпоне можно отказаться и использовать любой другой сливочно-кремовый сыр. Можно дополнительно пробить в блендере 50 граммов печенья и посыпать перед подачей края чизкейка для улучшения его внешнего вида, - сказала Ирина Руденко.

Вариант сервировки десерта с гранолой и брусникой Фото: Дмитрий Ефремов

Десерт с гранолой и брусникой

Этот рецепт разработан в рамках проекта «Школа дальневосточной кухни для подростков» при поддержке компании «Нерей». Этот десерт не оставит равнодушным гостей, ведь такое сочетание необычное и яркое. Это трайфл по-дальневосточному, где корж из теста заменен на полезную гранолу.

Ингредиенты на 4 персоны:

Брусника замороженная - 2-3 столовые ложки

Овсяные хлопья «Геркулес» не быстрого приготовления - 400 граммов

Кешью, миндаль, грецкий орех, арахис - по 50 граммов

Тыквенные семечки (по желанию) - 3-4 столовые ложки

Клюква сушеная - 3 столовые ложки

Кунжут (по желанию) - 1 столовая ложка

Мед - 50-70 миллилитров

Имбирь молотый - 1-2 чайные ложки

Корица молотая - 1-2 чайные ложки

Сметана - 200 граммов

Вареная сгущенка - 100 миллилитров

Цедра лимона - с половины фрукта

Сок лимона - с половины фрукта

Ингредиенты для десерта Фото: Дмитрий Ефремов

Рецепт:

«Геркулес» высыпать в миску, хлопья посыпать специями и залить медом, разведенным с водой. Распределить смесь по противню с пергаментом и поставить в духовку на 140 градусов. Готовить необходимо 40-50 минут, периодически размешивая, чтобы хлопья просохли равномерно. Орехи порубить и добавить к хлопьям, перемешать и отправить в духовку еще раз на 10-15 минут. Гранолу достать, добавить сушеную клюкву, перемешать и дать остыть.

Необычный десерт понравится друзьям и близким Фото: Дмитрий Ефремов

Бруснику заранее достать из морозилки, чтобы она растаяла. В миске смешать сметану и вареное сгущенное молоко, добавить натертую на мелкой терке цедру и лимонный сок. Еще раз тщательно перемешать. На дно креманки или высокого стакана положить две столовые ложки брусники, засыпать 2-3 столовыми ложками гранолы. Затем снова выложить слой брусники - одну столовую ложку - и сверху одну столовую ложку сметанного крема. Слои повторить снова, пока креманка или стакан не заполнится. Украсить полученный десерт ягодами брусники.

- Гранолу рекомендуется приготовить с запасом. Этот полезный, питательный и витаминный завтрак можно есть с молоком, кефиром или йогуртом, он даст энергию на весь день. Правильно приготовленная гранола может храниться в банке не меньше месяца. В десерт же понадобится всего 4-5 столовых ложек, - сказал Сергей Тоцкий, шеф-повар школы дальневосточной кухни и автор рецепта.

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