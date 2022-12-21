Шеф-повара будут трудиться всю ночь, чтобы хабаровчанам не пришлось готовить дома Фото: Василий Вахрин

Подробная программа мероприятий на Новый год 2022-2023 в лучших ресторанах Хабаровска. Мы подскажем вам, как и где забронировать стол на новогоднюю ночь.

До Нового года остается не так много времени, но не все еще придумали, как и с кем будут отмечать. Если в гости не позвали, а дома праздновать скучно, есть отличное решение. Рестораны Хабаровска подготовили праздничную программу для гостей. Отметить праздник можно с размахом без часов у плиты дома, спешной уборки и усталости к вечеру.

Рестораны на Новый год в Хабаровске 2023

Ресторан «Сказки»

В ресторане «Сказки» пройдет вечеринка. Владельцы предлагают жителям города отметить Новый год на главной площади города. В программу включена музыка от диджея, конкурсы, игристое под бой курантов. Стоимость вечера - 5000 рублей за одного человека.

Кафе «Две истории»

В кафе на Восточном шоссе пройдет праздничное мероприятие с аниматорами и музыкой. Гостям предложат блюда на выбор и напитки. Кроме того, здесь пройдет дискотека, танцпол будет открыт всю ночь. Стоимость входа - 6000 рублей на одного человека.

Ресторан «Амакс»

В заведении нашли свой необычный подход к празднованию. В новогоднюю ночь здесь будет проходить программа «Зазеркалье», уникальные блюда от шеф-повара и тематическая шоу-программа. Для детей подготовили специальные развлечения с аниматорами. Начало вечера назначено на 21:00. Стоимость билетов для взрослых - 5700 рублей, для детей - 3000 рублей.

Ресторан «Режент»

В «Реженте» также будет пышное празднование Нового года. Каждому гостю предложат банкетное меню из нескольких позиций, бесчисленные варианты игристого к столу и крепкие напитки. Помимо диджея и программы с ведущими и Дедом Морозом для посетителей выступит группа Perry Mason. Стоимость мероприятия - 15000 рублей за одного человека, 7500 - за банкетное меню и остальное за праздничную программу.

Ресторан Intourist

В ресторане при гостинице действует акция: при бронировании столика в новогоднюю ночь в подарок предоставят ночь в отеле, номер выдается участникам бонусом. Помимо проживания праздник пройдет в ресторане: здесь будет вечерняя программа с новогодним меню от бренд-шефа заведения, музыкальное сопровождение, розыгрыш призов, а также приглашенные артисты. Стоимость праздника на одного человека - 10000 рублей.

Куда пойти на Новый год 2023 в Хабаровске

Кроме ресторанов есть другие варианты, как встретить праздник вне дома. Популярным выбором у хабаровчан, особенно молодых, становится празднование в клубе и караоке-барах. Здесь также организуют вечеринки на любой вкус и кошелек.

Клуб «Дискотека»

В 21:00 в заведении начнется вечеринка «Новый год к нам мчится», которая включает дискотеку в стиле 2000-х годов с самыми известными хитами. Ведущие Дед Мороз и Снегурочка проведут праздничную программу. Стоимость входа - 1000 рублей.

Клуб «Квартира Паши Кейзера»

Тусовщики Хабаровска могут весело провести вечер под музыку от диджеев. В 22:00 здесь начнется вечеринка, а в соседнем зале можно будет спеть в караоке. После полуночи организаторы запустят праздничный салют. Стоимость входа - 500 рублей.

Ресторан «Облака»

Заведение с вечеринками и караоке в соседнем зале также подготовило шумную программу на ночь. Гостей ждут танцы, громкая музыка, веселье до утра и розыгрыш подарков. Среди призов будет и новенький смартфон. Все подробности можно уточнить у организатора.

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