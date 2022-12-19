Домоседы или тусовщики, всем найдется занятие по вкусу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подробная афиша мероприятий на новогоднюю ночь 2022-2023 в Хабаровске. Мы подскажем вам, как и где лучше встретить Новый год.

Новый год 2023 пройдет в Хабаровске с размахом. Несмотря на запрет массовых гуляний и отсутствие салюта, все еще остается масса вариантов, как встретить новогоднюю ночь в городе и за его пределами.

Новый год 2023 на базах отдыха в Хабаровске

Всевозможные базы и гостиничные комплексы Хабаровска представляют свои варианты программы на новогоднюю ночь 2023. Гостям достаточно внести сумму за вечер, и им забронируют стол, чтобы всю ночь веселиться с другими людьми и не думать об организации вечера и над меню самому.

База «Сосновка» представляет новогоднюю программу «Карнавальная ночь». Гостям предлагают нарядиться в стиле знаменитого фильма. За лучший костюм будут вручать подарки. Также всю ночь будет работать программа с ведущими, участников ждут конкурсы, танцы и новогодний банкет. Стоимость участия составит 4000 рублей.

В «Роял-Ленде» будут действовать специальные условия для отмечающих Новый год. Гости могут взять шашлычный домик или гостиничный номер, посетить тюбинговую горку, а также два детских городка для ребят. Новогодняя программа будет идти сутки: с 18:00 31 декабря до 18:00 1 января. Поздравлять хабаровчан будет Дед Мороз. Стоимость такого праздника составит 5000 рублей.

Для любителей яркого, необычного, но недешевого отдыха подойдет поездка в глэмпинг-парк Glamping park-hotel. Домик «без стен» в новогоднюю ночь можно снять за 45500 рублей. Также еще в 5000 рублей для взрослых и 3000 рублей для детей обойдется гостям участие в мероприятии. В программу включен ужин от шеф-повара, развлекательная часть с ведущими и диджеем, каток и горка.

Новый год в клубах и ресторанах Хабаровска 2023

В клубе «Дискотека» будут танцы до утра. В 21:00 здесь начнется вечеринка «Новый год к нам мчится», тематическая дискотека в стиле 2000-х годов. Дед Мороз, Снегурочка, хиты нулевых и мандарины включены в программу. Стоимость входа - 1000 рублей.

В ресторане «Сказки» также пройдет своя вечеринка. Владельцы предлагают жителям города отметить Новый год на главной площади города. В программу включена музыка от диджея, конкурсы, игристое под бой курантов. Стоимость вечера - 5000 рублей.

В клубе «Квартира Паши Кейзера» пройдет новогодняя вечеринка для настоящих тусовщиков. С 22:00 взрослые смогут принять участие в танцах, пении в караоке, а также посмотреть праздничный салют. Стоимость билетов - 500 рублей.

Что делать в новогоднюю ночь в Хабаровске 2023

Помимо вариантов новогодних программ в ресторанах, клубах и на базах отдыха, у жителей города остаются и более «классические» виды мероприятий. Большинство опрошенных «КП» - Хабаровск» хабаровчан сказали, что останутся праздновать Новый год 2023 со своей семьей. В программе вечера будет праздничный ужин, обмен подарками и просмотр тематических шоу и программ по телевизору. Некоторые жители собираются на Новый год пойти в гости к друзьям и родственникам. Часть опрошенных также сказала, что в их планах прогулка и запуск фейерверков. Некоторые же собираются встретить праздник на площади Ленина даже несмотря на отсутствие новогодней программы, ведь в этом году мероприятий не будет.

- Для нас это традиция, куда веселее отмечать Новый год на площади. Все собираются, знакомятся, вместе ведут отсчет до 12 ночи. Затем люди расходятся гулять по набережной, веселиться и кататься с горок, - рассказал «КП» - Хабаровск» Игорь Новиков, хабаровчанин.

Что бы вы ни выбрали, вариантов праздника хватит на всех. Домоседы могут включить хороший фильм, который подарит праздничное настроение: классические «Один дома» или «Гринч», отечественную «Иронию судьбы» или даже пересмотреть всего «Гарри Поттера». Экстравертам-весельчакам понравится выйти из дома и найти единомышленников на шумной вечеринке или в ресторане. Никто не запрещает и совместить оба варианта, главное, чтобы хватило сил и бодрости.

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