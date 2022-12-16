Жителей Хабаровска ждет большое количество музыкальных концертов в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Меломаны и любители живой музыки в Хабаровске на новогодних каникулах могут удовлетворить свои предпочтения. «КП» - Хабаровск» позаботилась о читателях и собрала вместе доступные концерты, которые можно посетить в праздничные выходные.

«Волшебные миры Хаяо Миядзаки»

Японский режиссер известен своими мультипликационными работами, такими как «Унесенные призраками» и «Мой сосед Тоторо». В 2014 году Миядзаки удостоился премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. В том же году был включен в «Зал славы научной фантастики».

Концерт «Волшебные миры Хаяо Миядзаки» - это музыкальный проект, который создан на основе творчества прославленного режиссера. Исполнители из оркестра ASSAI под руководством дирижера Сергея Кузнецова напомнят лучшие саундтреки из аниме.

Дата и время: 4 января 2023 года в 19:00.

Цена: стоимость билетов от 700 до 2 500 рублей.

Место: Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85.

Новогоднее шоу «МультиЁлка. Школа волшебников»

Детское новогоднее шоу сочетает в себе современные технологии, юмор, интерактив и познавательную часть. Каждому участнику будут выдавать специальный гаджет, с помощью которого можно будет управлять объектами на экране.

Шоу рекомендовано для детей от 3 до 10 лет и их родителей. Продолжительность шоу - 1 час.

Дата и время: 2 января 2023 года в 13:00 и 15:00.

Цена: стоимость билетов от 800 рублей. Для детей до трех лет без предоставления места в сопровождении взрослого - бесплатно.

Место: Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85.

Queen & Scorpions best hits. Шоу Сергея Арутюнова

Хиты легендарных групп в исполнении симфонического оркестра для любителей классики рока. Солист проекта - музыкант Сергей Арутюнов - участник шоу «Голос» и других популярных музыкальных проектов. Во время выступления прозвучат хорошо знакомые и самые ожидаемые произведения.

Дата и время: 5 января 2023 года в 19:00.

Цена: стоимость билетов от 1 500 до 3 500 рублей.

Место: Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85.

Фолк-рок группа Battle Nuggets

На сцене хабаровчан будут ждать ритмичные барабаны под аккомпанемент аккордеона, гитар и мощных духовых инструментов. В программе вечера будут как кавер-версии популярных песен, так и авторский материал коллектива.

Дата и время: 5 января 2023 года в 18:00.

Цена: стоимость билетов от 500 до 1 000 рублей.

Место: Дом офицеров, ул. Шевченко, 16.

Рождественский джазовый бал

Хиты мирового джаза смогут объединить и развеселить жителей Хабаровска. Джазмены и джаздивы зажгут танцпол, а призы от Деда Мороза дополнят приятный вечер.

Дата и время: 7 января 2023 года в 19:00.

Цена: стоимость билетов от 800 до 3 000 рублей.

Место: Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85.

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