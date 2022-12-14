2023 год - это год Черного Водяного Кролика Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый год - долгожданный семейный праздник. И какое же торжество обходиться без подарков? После боя курантов друзья и родственники начинают обмениваться яркими пакетами, красиво оформленными коробочками и другими «приятностями». Но не всегда содержимое оказывается нужным и знак внимания переезжает на верхнюю полку шкафа или в кладовку.

«КП» - Хабаровск» решила поделиться, что же подарить на Новый год 2023, чтобы презент не прописался в чулане.

При выборе актуального подарка следует обращать внимание:

- На возраст - вряд ли взрослому человеку понравится детская игрушка, а ребенку - набор отверток;

- На пол - женщины с большой долей вероятности не обрадуются какой-нибудь технической новинке. Хотя бывают и исключения из правил;

- На интересы и хобби - стоит понимать, что круг увлечений у людей разный и перед тем, как выбрать подарок, следует узнать побольше о близком человеке.

Новогодние подарки детям

Таинство Нового года заключается в том, что это больше детский праздник и Дед Мороз приносит подарки тем детям, кто хорошо себя вел. Ну и куда же без сладостей. Хотя дарить детям конфеты - не самая лучшая затея.

Больше всего этому празднику радуются дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также стоит обратить внимание на возраст ребенка, которому хотите сделать подарок:

До трех лет

Малыши в этом возрасте радуются любой новой игрушке. Однако не стоит приобретать первые попавшиеся куклы или машинки. Лучше обратить внимание на развивающие игрушки. Для развития мелкой моторику отлично подойдут массы для лепки, такие как кинетический песок или воздушный пластилин. Творческий процесс способствует развитию мышления и фантазии.

Новым трендом в мире игрушек стали бизиборды с большим количеством различных заданий. Такой предмет может заинтересовать даже взрослого, поэтому ребенок будет в восторге.

Пазлы и крупная мозаика - головоломки с крупными деталями также помогут ребенку в развитии. А большие детали предохранят от попадания в рот.

Для детей от четырех до 10 лет

Именно в таком возрасте дети чаще ждут Деда Мороза после отправленных писем. Ребята первыми встают с утра первого января и заглядывают под елку. Да и увлечь ребенка в этом возрасте новыми развлечениями - проще простого.

- Чемодан юного художника - целый короб разнообразных фломастеров, карандашей и красок порадует любого ребенка;

- Конструктор - большое количество компаний предлагают различные наборы. Только у Lego сотни разнообразных вариантов. Такой подарок может быть универсальным как для мальчиков, так и для девочек;

- Инвентарь для зимнего спорта - коньки, лыжи, клюшки, санки - отличный вариант порадовать ребенка, ведь впереди длинные каникулы, а в запасе пару месяцев зимы;

- 3D-ручка - в эпоху развития технологий такой прибор для создания пластиковых фигур может показаться крайне интересным вариантом подарка. Главное не забыть дополнительные наборы пластика и трафареты;

Для подростков от 11 до 14 лет

В таком возрасте у многих современных детей самым желанным подарком станет гаджет. Однако не все могут позволить дорогостоящую покупку, поэтому вот подборка универсальных вариантов:

- Сенсорные перчатки - с их помощью легко можно пользоваться смартфоном на морозе, не снимая их;

- Микрофон-караоке - с таким недорогим устройством скучать точно не придется. К тому же он может выступать в роли обычной колонки;

- Умная станция - начальные модели от различных производителей уже обладают набором необходимых функций. Такой девайс может не только развлекать, но и помогать в учебе;

Не лучшим вариантом будут школьные принадлежности. Учение - свет, но отдыхать тоже надо.

Не стоит забывать про подарки коллегам, друзьям и родным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для подростков 15-18 лет

Не лучшим выбором будет дарить одежду или обувь, если с вы разного возраста с человеком, которому собираетесь делать подарок. Не менее сложно будет подобрать головной убор или сумку.

Поэтому несколько удачных вариантов могут показаться максимально нейтральными:

Термос - это достаточно полезный предмет. Причем не только зимой;

Фитнес-браслет - для активных подростков такой подарок может стать дополнительной мотивацией к большим достижениям;

Механическая клавиатура или компьютерная мышь - с выбором можно прогадать, но такой знак внимания точно оценят;

Новогодние подарки для взрослых

По примеру других стран, если не знаешь какой подарок выбрать, то подари сертификат на комфортную сумму и человек сам порадует себя чем-нибудь, думая о тебе. Также не стоит забывать о том, кому делается этот подарок: коллеге, друзьям или родным.

Например, коллеги на работе чаще всего радуют друг друга практичными вещами, будь то ежедневники, органайзеры или ручки. Родителям можно преподнести общий подарок для дома или быта. Возможно, пора обновить технику. Но гораздо приятнее дарить разные вещи с учётом увлечений и предпочтений.

Чтобы выбрать новогодний подарок для друзей, стоит определиться с бюджетом и разделить сумму на количество персон. Когда с финансовой стороной вопроса разобрались, можно перейти к выбору презентов.

Лучше всего позаботиться о презентах заранее Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Друзей женского пола можно порадовать ароматическим диффузором с нейтральным ароматом. Главное не забыть купить для него палочки. В качестве подарка отлично подойдет сумочка-косметичка или настольный органайзер для косметики.

Друзьям-мужчинам может подойти настольная игра, брелок с номером или маркой авто (если, конечно, есть автомобиль - прим.ред.), а также портмоне или ключница. В любом случае стоит отталкиваться от интересов. Иногда и бутылка хорошего дорогого алкоголя может стать прекрасным подарком в коллекцию.

Стоит помнить, что Новый год - отличный повод порадовать знакомых и близких. В гости не принято приходить с пустыми руками. Поэтому лучше всего позаботиться о презентах заранее, чтобы перед праздником их осталось только упаковать

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