Приготовить сможет любая хозяйка Фото: Мария ЛЕНЦ

На улицах Хабаровска стоит крепкий мороз, а ветер продувает одежду насквозь. В такую погоду так и хочется остаться дома и никуда не ходить, запастись вкусной едой и смотреть фильмы. Легкая пища отходит на второй план, и хозяйки стараются готовить для домашних более сытные горячие блюда. Борщ, мясо с картошкой, выпечка - все рецепты довольно привычны и могут надоесть, особенно если готовить их каждую неделю. Альтернативой станут интересные варианты зимних горячих и невероятно вкусных блюд, рецепты которых известны лишь на Дальнем Востоке. «КП» - Хабаровск» узнала у шеф-поваров ресторанов и опытных домохозяек, как удивить любимых новыми вкусами и порадовать их дальневосточными зимними блюдами.

Еще одни вариантов необычной начинки станут мясо с кинзой, зеленым луком и специями Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПЕЛЬМЕНИ С РЫБОЙ

У каждой семьи есть свой традиционный рецепт пельменей с рыбой. Домохозяйка Алена из Хабаровска поделилась своим любимым способом приготовления такого блюда. Для начинки лучше брать филе, а тесто на пельмени можно делать привычным способом, здесь это не принципиально.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука - 500 граммов

Яйца - 2 штуки

Вода - 200 миллилитров

Растительное масло - 1 столовая ложка

Соль - 0,5 чайной ложки

Для начинки:

Красная рыба - 500 граммов

Лук - 0,5 луковицы

Кинза, зеленый лук - по вкусу

Перец, соль - по вкусу

Рецепт:

Чтобы приготовить тесто, нужно смешать муку с теплой водой, вбить яйца, соль и масло, а затем тщательно вымешать, пока оно не станет эластичным и перестанет липнуть к рукам. Готовому тесту необходимо дать постоять полчаса под полотенцем или крышкой. Для начинки можно сделать как рыбный фарш, так и просто нарезать филе на мелкие кубики. Главное - убрать все кости. Рыбу смешивают с мелко нашинкованным луком и рубленой зеленью. Лепить такие пельмени также можно любым привычным способом. Полуфабрикат варить в кипящей воде 10 минут и подавать к столу со сметаной.

РЫБНАЯ СОЛЯНКА

Как зимой обойтись без супа? В этом рецепте классический вариант солянки изменен на новый. В качестве основного ингредиента рекомендуется брать белую рыбу, но можно поэкспериментировать и с красной.

Ингредиенты:

Рыба - 1 штука

Морковь - 1 штука

Лук - 1 штука

Картофель - 2 штуки

Соленые огурцы - 2 штуки

Маслины без косточек - 50 граммов

Томатная паста - 2 столовые ложки

Укроп, петрушка, лавровый лист, перец, соль - по вкусу

Рецепт:

Рыбу разделать. Плавники, кожу и кости сложить в кастрюлю и залить водой. Бульон проварить около часа с лавровым листом и черным перцем на медленном огне. Отдельно в сковороде необходимо сделать прожарку из натертой моркови и мелко нарезанного лука, а затем добавить к бульону. Туда же положить нарубленные мелким кубиком остальные овощи. Маслины нарезать кружочками и также положить в суп, добавить томатную пасту и перемешать. Как только картофель сварится, к супу добавить нарезанную кубиком рыбу и варить все еще пять минут. Готовую солянку подавать с мелко нарубленной зеленью.

Зима - время супов Фото: Евгения ГУСЕВА

ЮККЕДЯН

Еще один необычный рецепт рассказала Елена, жительница Хабаровска. Корейский суп юккедян - очень сытный и густой, он понравится любителям кухонь стран Азии.

- Моя бабушка - кореянка, она научила меня этому рецепту. При желании можно не добавлять чили, тогда блюдо не будет жгучим, но мы все же предпочитаем есть традиционный вариант. Зимой часто готовим, но в жару его есть тяжело, - рассказала Елена Пестрякова.

Ингредиенты:

Говядина - 450 граммов

Грибы шиитаке - 5-6 штук

Папоротник - 20 граммов

Ростки сои - 150 граммов

Лук - 1 штука

Соевый соус - 1 столовая ложка

Кунжутное масло - 1 столовая ложка

Растительное масло - 1 столовая ложка

Зеленый лук - 1 пучок

Чеснок, соль, острый чили - по вкусу

Рецепт:

Отварить говяжий бульон с луковицей и грибами шиитаке. По готовности бульона луковицу выбросить, она больше не понадобится, мясо порвать на волокна, а грибы порезать соломкой. В отдельной миске смешать оба масла, соевый соус, чили и соль. Папоротник и зеленый лук нарезать на куски в пять сантиметров, добавить к ним продавленный чеснок и перемешать. Смешать все ингредиенты с бульоном и поварить все вместе пять минут. Подают такой суп в глубокой тарелке, отдельно подают гарнир: отваренный рис и кимчи.

ГРЕЧКА С ПАПОРОТНИКОМ

Александр Ли, шеф-повар ресторана «Хума» поделился с «КП» - Хабаровск» секрет-гречкой. Готовит он ее откидным способом.

- Это варка с большим количеством воды. На 100 граммов крупы берется примерно литр воды. Как только содержимое сварилось, нужно просто перевернуть кастрюлю на дуршлаг с мелкой сеткой, как обычны макароны, - сказал Александр Ли.

Для этого блюда гречку нужно отварить до мягкого состояния, затем взять папоротник и нарезать мелкими частями. Пропорции гречки и папоротника - 50 на 50. Отдельно необходимо пожарить лук-фри, который добавит хрустящую составляющую. Овощ нарезаем мелкими кубиками, в сотейнике разогреваем большое количество масла, как для фритюра. Лук зажаривается до светло-коричневого цвета, затем вытаскивается на марлю или салфетку, чтобы лишнее масло впиталось. В конце все три ингредиента смешиваются вместе, посыпаются солью, перцем и тертым пармезаном.

Привычное может стать необычным Фото: Иван ПРОХОРОВ

МЯСО ПО-КАПИТАНСКИ

Вячеслав Сухин, шеф-повар ресторана «Дом», также рассказал еще один рецепт зимнего блюда, которое пришло на Дальний Восток из Центральной России.

- Там оно называется «мясо по-орловски», потому что его готовил личный повар князя Орлова. На Дальнем Востоке оно называется «мясо по-капитански» и готовится слоями, - рассказал «КП» - Хабаровск» Вячеслав Сухин.

Все ингредиенты для этого блюда могут оказаться под рукой. Сначала необходимо запечь картофель, для этого корнеплод нужно помыть, не счищая кожуру, полить маслом и посыпать тимьяном, розмарином и перцем. Картошку запекаем 40 минут при 180 градусах. Отдельно готовится жюльен, для этого любые грибы жарятся с луком до готовности и заправляются сливками. Также понадобится мясо, любое, что есть дома: курица, свинина, телятина или другое. Его нужно нарезать кубиками.

На нижний слой выкладывается нарезанный приготовленный картофель, затем кладется мясо, сверху грибной жюльен. Блюдо нужно посыпать моцареллой, гаудой или российским сыром, а на него выложить нарезанные кубиком томаты. Все вместе запекается до готовности и подается к столу.

ОЛИВЬЕ

Александр Ли также рассказал необычный вариант привычного салата. Оливье в Новый год есть почти на каждом столе, так почему бы не разнообразить традиционный рецепт.

- Ветчина, отварная говядина или молочная колбаса - это уже приевшиеся сочетания. Копченое мясо приятно удивит необычным вкусом. Но главный секрет кроется в заправке, - сказал «КП» - Хабаровск» Александр Ли.

Для салата берутся все те же ингредиенты, как и в традиционном варианте, в тех же привычных вам пропорциях. Это картофель, морковь, консервированные огурцы и отварные яйца. Только вместо обычного мяса для этого рецепта вам понадобятся копченые колбаски. Для соуса смешивается 400 граммов майонеза, пять столовых ложек огуречного рассола, четыре столовые ложки сметаны, чеснок, укроп и черный перец. Готовый салат необходимо заправить полученной массой. Рассол можно взять из той же банки, откуда брались огурцы. Он в сочетании со сметаной придаст соусу кислинку, которая приятно оттенит вкус колбасок и вареных овощей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

«КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Новогодний стол по-дальневосточному». Все, что вам нужно для участия в конкурсе, это загрузить фотографию с изображением блюд по дальневосточному рецепту в специальную заявку на нашем сайте.

БОЛЬШЕ РЕЦЕПТОВ:

Секретный рецепт: шеф хабаровского ресторана рассказал все тонкости приготовления мидий

Участник фестиваля мидий из Хабаровска поделился необычным рецептом моллюсков в вине (подробнее)

Морские огурцы и секретная окрошка: что приготовить летом в Хабаровске

«КП» - Хабаровск» подготовила подборку летних рецептов дальневосточной кухни (подробнее)