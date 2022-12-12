Приготовить сможет любая хозяйка
Фото: Мария ЛЕНЦ
На улицах Хабаровска стоит крепкий мороз, а ветер продувает одежду насквозь. В такую погоду так и хочется остаться дома и никуда не ходить, запастись вкусной едой и смотреть фильмы. Легкая пища отходит на второй план, и хозяйки стараются готовить для домашних более сытные горячие блюда. Борщ, мясо с картошкой, выпечка - все рецепты довольно привычны и могут надоесть, особенно если готовить их каждую неделю. Альтернативой станут интересные варианты зимних горячих и невероятно вкусных блюд, рецепты которых известны лишь на Дальнем Востоке. «КП» - Хабаровск» узнала у шеф-поваров ресторанов и опытных домохозяек, как удивить любимых новыми вкусами и порадовать их дальневосточными зимними блюдами.
Еще одни вариантов необычной начинки станут мясо с кинзой, зеленым луком и специями
Фото: Михаил ФРОЛОВ
ПЕЛЬМЕНИ С РЫБОЙ
У каждой семьи есть свой традиционный рецепт пельменей с рыбой. Домохозяйка Алена из Хабаровска поделилась своим любимым способом приготовления такого блюда. Для начинки лучше брать филе, а тесто на пельмени можно делать привычным способом, здесь это не принципиально.
Ингредиенты:
Для теста:
Мука - 500 граммов
Яйца - 2 штуки
Вода - 200 миллилитров
Растительное масло - 1 столовая ложка
Соль - 0,5 чайной ложки
Для начинки:
Красная рыба - 500 граммов
Лук - 0,5 луковицы
Кинза, зеленый лук - по вкусу
Перец, соль - по вкусу
Рецепт:
Чтобы приготовить тесто, нужно смешать муку с теплой водой, вбить яйца, соль и масло, а затем тщательно вымешать, пока оно не станет эластичным и перестанет липнуть к рукам. Готовому тесту необходимо дать постоять полчаса под полотенцем или крышкой. Для начинки можно сделать как рыбный фарш, так и просто нарезать филе на мелкие кубики. Главное - убрать все кости. Рыбу смешивают с мелко нашинкованным луком и рубленой зеленью. Лепить такие пельмени также можно любым привычным способом. Полуфабрикат варить в кипящей воде 10 минут и подавать к столу со сметаной.
РЫБНАЯ СОЛЯНКА
Как зимой обойтись без супа? В этом рецепте классический вариант солянки изменен на новый. В качестве основного ингредиента рекомендуется брать белую рыбу, но можно поэкспериментировать и с красной.
Ингредиенты:
Рыба - 1 штука
Морковь - 1 штука
Лук - 1 штука
Картофель - 2 штуки
Соленые огурцы - 2 штуки
Маслины без косточек - 50 граммов
Томатная паста - 2 столовые ложки
Укроп, петрушка, лавровый лист, перец, соль - по вкусу
Рецепт:
Рыбу разделать. Плавники, кожу и кости сложить в кастрюлю и залить водой. Бульон проварить около часа с лавровым листом и черным перцем на медленном огне. Отдельно в сковороде необходимо сделать прожарку из натертой моркови и мелко нарезанного лука, а затем добавить к бульону. Туда же положить нарубленные мелким кубиком остальные овощи. Маслины нарезать кружочками и также положить в суп, добавить томатную пасту и перемешать. Как только картофель сварится, к супу добавить нарезанную кубиком рыбу и варить все еще пять минут. Готовую солянку подавать с мелко нарубленной зеленью.
Зима - время супов
Фото: Евгения ГУСЕВА
ЮККЕДЯН
Еще один необычный рецепт рассказала Елена, жительница Хабаровска. Корейский суп юккедян - очень сытный и густой, он понравится любителям кухонь стран Азии.
- Моя бабушка - кореянка, она научила меня этому рецепту. При желании можно не добавлять чили, тогда блюдо не будет жгучим, но мы все же предпочитаем есть традиционный вариант. Зимой часто готовим, но в жару его есть тяжело, - рассказала Елена Пестрякова.
Ингредиенты:
Говядина - 450 граммов
Грибы шиитаке - 5-6 штук
Папоротник - 20 граммов
Ростки сои - 150 граммов
Лук - 1 штука
Соевый соус - 1 столовая ложка
Кунжутное масло - 1 столовая ложка
Растительное масло - 1 столовая ложка
Зеленый лук - 1 пучок
Чеснок, соль, острый чили - по вкусу
Рецепт:
Отварить говяжий бульон с луковицей и грибами шиитаке. По готовности бульона луковицу выбросить, она больше не понадобится, мясо порвать на волокна, а грибы порезать соломкой. В отдельной миске смешать оба масла, соевый соус, чили и соль. Папоротник и зеленый лук нарезать на куски в пять сантиметров, добавить к ним продавленный чеснок и перемешать. Смешать все ингредиенты с бульоном и поварить все вместе пять минут. Подают такой суп в глубокой тарелке, отдельно подают гарнир: отваренный рис и кимчи.
ГРЕЧКА С ПАПОРОТНИКОМ
Александр Ли, шеф-повар ресторана «Хума» поделился с «КП» - Хабаровск» секрет-гречкой. Готовит он ее откидным способом.
- Это варка с большим количеством воды. На 100 граммов крупы берется примерно литр воды. Как только содержимое сварилось, нужно просто перевернуть кастрюлю на дуршлаг с мелкой сеткой, как обычны макароны, - сказал Александр Ли.
Для этого блюда гречку нужно отварить до мягкого состояния, затем взять папоротник и нарезать мелкими частями. Пропорции гречки и папоротника - 50 на 50. Отдельно необходимо пожарить лук-фри, который добавит хрустящую составляющую. Овощ нарезаем мелкими кубиками, в сотейнике разогреваем большое количество масла, как для фритюра. Лук зажаривается до светло-коричневого цвета, затем вытаскивается на марлю или салфетку, чтобы лишнее масло впиталось. В конце все три ингредиента смешиваются вместе, посыпаются солью, перцем и тертым пармезаном.
Привычное может стать необычным
Фото: Иван ПРОХОРОВ
МЯСО ПО-КАПИТАНСКИ
Вячеслав Сухин, шеф-повар ресторана «Дом», также рассказал еще один рецепт зимнего блюда, которое пришло на Дальний Восток из Центральной России.
- Там оно называется «мясо по-орловски», потому что его готовил личный повар князя Орлова. На Дальнем Востоке оно называется «мясо по-капитански» и готовится слоями, - рассказал «КП» - Хабаровск» Вячеслав Сухин.
Все ингредиенты для этого блюда могут оказаться под рукой. Сначала необходимо запечь картофель, для этого корнеплод нужно помыть, не счищая кожуру, полить маслом и посыпать тимьяном, розмарином и перцем. Картошку запекаем 40 минут при 180 градусах. Отдельно готовится жюльен, для этого любые грибы жарятся с луком до готовности и заправляются сливками. Также понадобится мясо, любое, что есть дома: курица, свинина, телятина или другое. Его нужно нарезать кубиками.
На нижний слой выкладывается нарезанный приготовленный картофель, затем кладется мясо, сверху грибной жюльен. Блюдо нужно посыпать моцареллой, гаудой или российским сыром, а на него выложить нарезанные кубиком томаты. Все вместе запекается до готовности и подается к столу.
ОЛИВЬЕ
Александр Ли также рассказал необычный вариант привычного салата. Оливье в Новый год есть почти на каждом столе, так почему бы не разнообразить традиционный рецепт.
- Ветчина, отварная говядина или молочная колбаса - это уже приевшиеся сочетания. Копченое мясо приятно удивит необычным вкусом. Но главный секрет кроется в заправке, - сказал «КП» - Хабаровск» Александр Ли.
Для салата берутся все те же ингредиенты, как и в традиционном варианте, в тех же привычных вам пропорциях. Это картофель, морковь, консервированные огурцы и отварные яйца. Только вместо обычного мяса для этого рецепта вам понадобятся копченые колбаски. Для соуса смешивается 400 граммов майонеза, пять столовых ложек огуречного рассола, четыре столовые ложки сметаны, чеснок, укроп и черный перец. Готовый салат необходимо заправить полученной массой. Рассол можно взять из той же банки, откуда брались огурцы. Он в сочетании со сметаной придаст соусу кислинку, которая приятно оттенит вкус колбасок и вареных овощей.
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