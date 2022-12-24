Убил родного брата и лег спать: житель ЕАО ударил родственника ножом в грудь и отрицает свою вину

Приговор оставили без изменений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

37-летний житель Пашкова в ЕАО признан виновным в убийстве своего брата. Несмотря на все улики и доказательства, он отрицал свою вину до последнего и дошел до суда. Приговор оставили в силе после пересмотра дела.

Убийство произошло в ночь на 25 мая 2022 года. Мужчина встретился со своим братом в селе. Вместе они пошли к обвиняемому домой, где распивали спиртные напитки. Дружеская посиделка родных людей обернулась конфликтом. Мужчины стали спорить, а потом ссориться, в итоге дошло до драки. В какой-то момент хозяин дома схватил нож и воткнул его в грудь своего брата. После этого он допил свой напиток, бросил тело на пол и пошел спать.

- Когда мужчина проснулся, пострадавший уже был мертв. Мужчина испугался и побежал к соседям, которые вызвали скорую помощь, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Мужчина признал вину на суде частично, он считает, что ударил брата ножом не специально. Он сказал, что убивать его не хотел и ранил по неосторожности, потому что ему пришлось обороняться. Сторона обвинения собрала достаточно доказательств, которые опровергли ложь задержанного. его признали виновным в убийстве.

Суд назначил мужчине девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина был не согласен с таким приговором, поэтому подал апелляцию, где указал, что наказание слишком суровое. Суд пересмотрел дело, прочитал жалобу и оставил приговор без изменений.

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