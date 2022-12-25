Удерживал рубеж и отразил 50 атак врагов: о подвиге офицера из Хабаровского края сделали комикс

Это комиксы о реальных героях России Фото: пресс-служба университета «Синергия»

Привычные нам с детства комиксы про супергероев в современных реалиях приобрели совсем иной вид и оболочку. Теперь, вместо халков и суперменов в главных ролях самые настоящие люди – офицеры, герои российской армии, в основе сюжетов – их реальные дела и подвиги, только сами комиксы теперь не бумажные, а графические, да и название они носят другое – новеллы. Один из таких комиксов создали студенты и преподаватели факультета анимации Университета «Синергия» о подвигах офицера из Хабаровского края Азатбеке Омурбекове.

Как рассказали в университете, новелла об Омурбекове, командире 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, сделана по реальной истории. В марте этого года его отряд отвоевал город Бучу в Киевской области и занял его. Под командованием офицера из Хабаровского края бригада три недели удерживала рубеж. Они отразили 50 атак противника и уничтожили 40 единиц бронетехники.

Все школьники страны смогут увидеть эти комиксы-новеллы Фото: пресс-служба университета «Синергия»

Такие новеллы создают о многих героях России. Позднее их передадут во все 42 тысячи российских школ, чтобы дети могли изучать новейшую историю в таком формате.

- В этих новеллах также - отрисованные истории о том, как российские войска без единого выстрела взяли под контроль Чернобыльскую атомную станцию, как обеспечивали эвакуацию жителей из Мариуполя и Волновахи и как один человек может подбить сразу несколько вражеских БТР и удержать важную высоту: о подвигах героев Дмитрия Литвинова, Андрея Фроленкова, Максима Концова, Виктора Дудина, Владимира Жоги и других, - рассказали в университете.

Наш местный офицер тоже стал героем такой истории. Узнать подробнее и посмотреть саму новеллу можно на сайте о героях спецоперации. К слову, каждая новелла имеет QR-код, отсканировав его можно перейти на страницу и посмотреть весь комикс полностью.

- Здесь - подробная информация о каждом герое с иллюстрированным рассказом про его подвиг, который может скачать любой желающий. Новеллы можно использовать и как учебное пособие для уроков истории, классных часов, «разговоров о важном», и для самостоятельного изучения, - говорят создатели новелл.

Если открыть новеллу об Азатбеке Омурбекове, то в самом начале идет описание событий. Читатель сразу же погружается в определенный момент, и самое удивительное, что этот момент в действительности был, происходил. Истории основаны на реальных снимках и рассказах очевидцев. Действие, как в любом классическом комиксе, расписано по ролям, с закадровым текстом-сносками, чтобы читатель понимал, что происходит.

Студенты трудились над новеллами на протяжении полугода, в свободное от учебы время. Всего их сделано 20 штук. Все их можно посмотреть на профильном сайте.

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