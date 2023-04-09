Хозяева выбросили под двери приюта: истощенную больную породистую кошку спасают волонтеры Хабаровска

Ванесса после нескольких операций смогла открыть глаза Фото: приют «Добрый дом»

Кошка Ванесса столкнулась с человеческим предательством, жестоким миром бездомной жизни и страшными болезнями. Истощенное умирающее породистое животное в крайне плачевном состоянии подбросили под двери приюта и уехали в неизвестном направлении прежние хозяева. Владельцы избавились от нее, и кошке пришлось долгое время скитаться по городу, где она подцепила множественные болезни. Если бы Ванессу вовремя не нашли, она могла умереть в ближайшие дни от инфекций и паразитов.

Ванесса после пребывания в клинике Фото: приют «Добрый дом»

ВЫБРОСИЛИ КАК ВЕЩЬ

Об этой истории рассказали сотрудники приюта «Добрый дом» в Хабаровске. Они обнаружили шотландскую вислоухую кошку у своего порога. Она не могла открыть глаза, с трудом стояла на ногах и беспомощно лежала, покрытая струпьями и клещами.

- Кошку осмотрели ветеринары и обнаружили, что она поражена паразитами, ее частично обрили, а мордочка и усы были выжжены. Температура тела достигла 34,4 градусов из-за инфекционного кальцевироза, - рассказали в приюте.

Шерсть была обрита, облазила, а внутри роились клещи Фото: приют «Добрый дом»

Сотрудникам стало очевидно, что к ним кошку подбросили не случайно, знали, где держат животных и решили, что там о ней позаботятся. Одного владельцы не учли: Ванесса может заразить других обитателей приюта, а отдельного помещения для животного в здании просто нет.

- Местные не узнали эту кошку, до этого здесь ее не видели. Ясно только то, что она явно была в руках человека и долгое время проживала на улице. Скорее всего, кошку подбросили к нам люди, которые знали наше местонахождение. Можно было просто связаться с нами, но некоторые считают, что подкинуть животное — тоже доброе дело.

БРОСИЛИ ВСЕ СИЛЫ НА СПАСЕНИЕ

Несмотря на все обстоятельства, сотрудники не смогли оставить Ванессу умирать на улице. Они нашли волонтера и клинику, которые в данный момент борются за жизнь кошки.

Оказалось, что помимо заразных инфекций и очевидных проблем, требующих экстренного вмешательства, жизнь животного осложняют врожденные и запущенные болезни. Выяснилось, что у нее брахицефальный синдром, при котором она практически не может дышать. У Ванессы сужены носовые ходы и утолщено небо, а также наблюдается сужение трахеи. Чтобы нормально дышать и питаться ей потребуется дорогостоящая операция.

Шерсть и кожа были обожжены в нескольких местах Фото: приют «Добрый дом»

- Нащупали у малышки наросты на задних лапах. Сделали рентген, к сожалению, подтвердилось генетическое заболевание – остеохондродисплазия. Такое заболевание часто встречается, когда так называемые разведенцы (заводчиками их назвать язык не поворачивается) сводят двух вислоухих шотландцев.

ИДЕТ НА ПОПРАВКУ

Ванесса находится в руках опытных врачей. Чтобы помочь кошке, приют экстренно открывал сбор. Желающих спасти животное было так много, что все средства смогли собрать за пару дней. Сейчас Ванесса проходит сложное утомительное лечение, в котором, несмотря на всю тяжесть ситуации, уже наметился прогресс.

Если раньше кошка не могла даже самостоятельно питаться, сейчас она может делать это сама. Аппетит появился после начала лечения и удаления гноя с морды. От паразитов ее также успешно лечат. А вот врожденные заболевания никуда не пропадут, с ними ей придется мириться всю жизнь.

Кошка смогла есть самостоятельно Фото: приют «Добрый дом»

- У нее начала проявляться анемия, возможно потребуется донор. Но большая вероятность, что Ванесса сама сможет восстановиться, если будет хорошо питаться. Она стала более активной, и по УЗИ тоже все анализы в норме.

После того, как Ванесса пройдет лечение, ей начнут искать дом. Кошка, как и полагается по породе, оказалась с характером. Она вряд ли сможет жить с другими животными. Для Ванессы найдут любящих владельцев, которые не предадут и не бросят в трудную минуту. Сотрудники верят, что найдутся любящие добрые люди, способные позаботится о том, кто так нуждается в ласке и любви.

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