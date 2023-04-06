Не могла дышать и стоять: обожженную породистую кошку с болезнями и паразитами подкинули в приют Хабаровска

Кошка мучительно умирала на улице от серьезных болезней Фото: приют «Добрый дом»

Жертвами пренебрежительного отношения хозяев, вопреки стереотипам, могут становиться не только беспородные животные, но и дорогостоящие собаки и кошки из питомников. Так на себе «заботу» владельцев испытала шотландская вислоухая кошка, которую измученную и больную выбросили на улицу. Животное в тяжелом состоянии подкинули к воротам приюта в Хабаровске, оно не могло стоять и с трудом дышало, умирая на пороге.

ОБРИЛИ И СОЖГЛИ ШЕРСТЬ

О происшествии сообщили сотрудники приюта «Добрый дом». Они обнаружили у своих дверей породистую кошку в ужасном состоянии: вся поражена паразитами, болеет тяжелой вирусной инфекцией, а шерсть была частично обожжена. Когда кошку осмотрели, выяснилось, что ее обрили, кожа поражена клещом. Температура тела достигла 34,4 градусов из-за инфекционного кальцевироза.

- Она была найдена в таком состоянии, что могла только лежать, сама не могла передвигаться и с трудом дышала. Наш приют не может принять инфекционных животных, потому что они могут заразить остальных подопечных. Отдельного помещения для таких кошек у нас нет. Если бы хозяева просто позвонили или написали нам, мы бы нашли заранее способ помочь этой кошке. Мы смогли хотя бы вовремя ее обнаружить, пока она не доковыляла до проезжей части, и ее не переехала машина, - рассказали в приюте «Добрый дом».

СЕРДЦЕ СОДРОГАЕТСЯ

Сотрудники и волонтеры не смогли пройти мимо и оставить преданную кошку погибать на улице. Они смогли найти передержку на время и разместили животное в клинике. Вислоухую шотландскую назвали Ванессой, ей предстоит серьезное и тяжелое лечение. Помимо остальных инфекций, ей поставили брахицефальный синдром. Он проявляется в носа и ноздрей, утолщении неба и сужении трахеи. Чтобы нормально жить и дышать ей потребуется дополнительная операция

- Местные не узнали эту кошку, до этого здесь ее не видели. Ясно только то, что она явно была в руках человека и долгое время проживала на улице. Скорее всего, кошку подбросили к нам люди, которые знали наше местонахождение. Можно было просто связаться с нами, но некоторые считают, что подкинуть животное — тоже доброе дело.

На данный момент Ванесса продолжает проходить лечение. Ветеринарам удалось стабилизировать ее состояние до температуры 37,5. Кошка проявляет попытки поесть, но не может: глаза и нос очень сильно гноятся. Впереди ее ждут УЗИ, рентген и дальнейшие медицинские вмешательства. Волонтеры приюта пытаются найти деньги на лечение и обращаются за помощью к неравнодушным жителям города.

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