«За что, они ведь совсем маленькие…»: в оскандалившемся селе под Хабаровском начали беспощадно травить щенков

В селе орудует целая группа людей, которые грозились уничтожить всех бездомных собак с помощью отравы Фото: группа зоозащитников "Начни любить"

Утром 9 апреля в одной из волонтерских групп Хабаровска сообщили о трагедии - в селе Мирном умерла собака, совсем еще щенок. Зоозащитники считают, что это дело рук той группировки «инициативных» жителей, которая готовила целый план по отравлению надоевших бездомных животных. Еще один пес был найден в плохом состоянии в канаве, изо рта шла пена, сам он еле сидел. Волонтеры отвезли его в клинику, и теперь будут ждать результаты анализов.

Село Мирное - совсем не мирное…

Информационная схватка между селянами и зоозащитниками развернулась около недели назад, несколько человек из села обсуждали в своем общем чате, как будут убивать животных, кто станет вывозить трупы, и разговаривать с полицией, если потребуется. На все вопросы и претензии от зоозащитников самые активные участники той группировки шли в отказную, мол, никого они не травят, и травить не собираются. Однако в результате сейчас на улице действительно умирают собаки. Совпадение?

После страшной находки волонтеры снова забили тревогу, за помощью обращаются к полиции, к депутатам.

- Наталья Коваленко, депутат закдумы, уже написала в УМВД и в прокуратуру заявления по этому делу. Мы сейчас заморочены тем, чтобы где-то сделать экспертизу по собаке, которую сегодня отравили, и по той, которую нашли мертвой вчера. – говорит редакции Ольга, зоозащитница и волонтер.

Как рассказала «КП» - Хабаровск» сама Наталья Коваленко, она уже обращалась в минувшую пятницу в район и пожаловалась на бездействие главы села, потому что жители еще с прошлого года ходили и просили принять меры по поводу бездомных собак. Отлов там так и не приехал, а после жалобы людей призвали напрямую звонить районным властям.

- У нас сейчас идет обсуждение в телеграм-канале, там конечно, есть защитники тех людей, которые говорили об отравлении, они пытаются спровоцировать зоозащитников на грубость и наделать скриншотов переписок, видимо, чтобы использовать потом. Там, в Мирном, группа женщин лет по 30 и старше, одна из них говорит, что она юрист, и за отравление им ничего не будет, пропагандирует, где взять яд и т.д., - говорит депутат.

Прямо сейчас в селе кипят нешуточные страсти, люди разделились на тех, кто поддерживает некую жительницу, которая больше остальных кричит в чате об отравлении, и при этом, в сети заявляет, что она всегда помогает животным. Другие же на стороне зоозащитников, которые пытаются спасти оставшихся пока еще живых собак.

Как выяснилось, в этом селе травят собак уже не впервые, в прошлом году здесь уже было подобное. Сейчас здесь развернулось какое-то побоище, помимо того, что истребляют животных, нападки совершают на бабушку, которая кормит щенков. Женщине 82 года, она - ребенок войны, а молодые селянки кричат на нее, доводят до слез, угрожают и говорят, что наденут на голову ведро с кормом, если та не перестанет носить собакам еду. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за ситуацией в селе.

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