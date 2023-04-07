Не на жизнь, а насмерть: в селе под Хабаровском планируют массовое убийство бродячих собак

Собак из села Мирное ждет участь четвероногих из Восточного Фото: предоставлено редакции

Самая настоящая бойня началась между зоозащитниками-волонтерами и некоторыми жителями села Мирное в Хабаровском районе. В гуще событий оказалась ребенок войны - пожилая женщина, которая кормит бездомных четвероногих и отдает им последнее. Зоозащитники пытаются разоблачить и вразумить инициативную группу села, а те, в свою очередь, продолжают готовить план по уничтожению беззащитных животных…

В редакции «КП» - Хабаровск» обратились волонтеры и рассказали о происходящем. Конфликт сторон начался после того, как несколько человек из Мирного создали негласное сообщество и обсуждали проблему агрессивных собак в районе. Виновной в образовании стаи выставили бабушку. Некогда она якобы привела во двор самку, которая принесла затем нехилый приплод - с десяток щенков. Дети выросли, сбились в стаю, другие пришли со стороны. Безусловно, жители села опасаются, что такое количество собак запросто может напугать их детей, да и не каждый взрослый спокойно проходит мимо лающей своры.

В распоряжении редакции имеется видеоролик, на котором бабушка в очередной раз вынесла собакам пищу, а на нее накинулась соседка с упреками. Женщина в грубой форме требовала прекратить кормить бездомных, и ее крики в итоге переросли в угрозы, что она наденет бабушке это ведро на голову.

Вот уже несколько дней пожилой женщине устраивают самую настоящую травлю, не дают кормить животных, кричат, ругают, угрожают. Но она не сдается и продолжает пытаться кормить собак. Видя, что угрозы и нападки на старушку ни к чему не приводят, инициативная группа решила действовать иначе. Уже заказали яд, люди намерены истребить всех бродячих животных в округе.

В своем сообществе они смело обсуждают, как будут избавляться от трупов, кто-то вызывается помочь с вывозом, а кто-то даже говорит, что займется полицией, если нагрянут. В свое «дело» они искренне верят и, вероятно, считают травлю действительно единственным выходом.

Если еще пару дней назад ситуация только начиналась, то уже сейчас она приобрела глобальные масштабы. Волонтеры в голос кричат, что это бесчеловечно, а жители продолжают готовить план уничтожения.

- Мы не оставим это просто так, мы будем добиваться того, чтобы собак не тронули, не отравили. Бабушку очень жалко, ее там просто терроризируют, шагу ступить не дают, ругают, - говорит зоозащитница Екатерина.

Зоозащитники и волонтеры массово пишут заявления и обращения во все инстанции, с просьбой принять меры по отношению к самой активной «истребительнице» животных. Имя ее уже стало широко известно в волонтерских кругах. Многие напрямую выходили с ней на связь с вопросом о ее намерениях, в ответ - лишь отрицание и посылание по известному маршруту.

Как ситуация вывернется в итоге - непонятно. Между тем, 12 числа той самой «инициативной группе» придет некое вещество - крысид, и тогда беды уже точно не миновать. В какой-то момент все собаки просто исчезнут из села. Этого допустить зоозащитники никак не позволят. Идти они намерены до конца, чтобы защитить бездомных и беззащитных четвероногих.

Казалось бы, проблема стара как мир, бездомные животные могут быть агрессивными, мешают, пугают, только вот решения адекватного найти никто так и не может. Люди, почему-то, считают, что вправе лишать жизни беззащитных созданий. Этот случай не первый в Хабаровске. К несчастью, кому-то все же удалось воплотить свои коварные планы в жизнь.

- Две недели назад к нам обратились жители села Восточное, там мужчина пытался раздать щенков, потому что их стали травить, я туда ездила, сама видела один труп собаки, остальных, видимо вывезли. Я опросила жителей домов, кто-то поддерживал такое, кто-то выступал резко против? Люди не понимают, почему-то, что это и их среда обитания, что это как минимум негуманно - убивать животных, - рассказывает редакции волонтер и зоозащитница Екатерина.

Мирное, по словам Екатерины, славится тем, что оно рядом с федеральной трассой, туда пачками везут щенков и выбрасывают.

- Естественно они там растут в стае, выживают, но есть, как злые, так и добрые. А вот те собаки, которых кормит бабушка, обычные дворовые собаки, никого не кусают. Безусловно, конечно, агрессивных собак нужно изымать оттуда, селить пожизненно в приюты. Но у нас нет таких условий, поэтому нужно учиться выживать и уживаться как-то вместе, находить коннект, пытаться решать проблему иначе, пристраивать. Но уж точно ни в коем случае не убивать.

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