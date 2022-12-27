График работы поликлиник и больниц на праздниках изменится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние праздники и каникулы - время активного отдыха, веселья, катания на горках и запуска ярких фейерверков. В этот период, как правило, в разы вырастает риск получения травм, ожогов. Ночь с 31 декабря на 1 января является пиковой - люди используют петарды, иногда, к несчастью, это заканчивается увечьями. В боевой готовности в этот период пребывают врачи, а травмпункты работают в усиленном режиме.

Как будут работать травмпункты в Хабаровске на праздниках

Травмпункты в период новогодних праздников в Хабаровске будут работать по обычному графику. Как сообщили в одном из таких медицинских учреждений, расположенном на улице Волочаевской, 106, график работы этого травмпункта останется круглосуточным. Здесь принимают взрослых с травмами.

Детский травмпункт в Хабаровске расположен в ДККБ имени Пиотровича, по адресу Прогрессивная, 6. При этом детям с черепно-мозговой травмой и ожогами необходимо обращаться в приемное отделение КГБУЗ ККБ №2 имени профессора О. В. Владимирцева, на Павловича, 1 Б.

С травмами челюстно-лицевой области - в КГБУЗ Городская клиническая больница имени Д. Н. Матвеева, на Муравьева-Амурского, 54 и в КГБУЗ ККБ №1 имени профессора С. И. Сергеева, на Краснодарской, 9.

Если повреждены глаза, то жителям нужно ехать в КГБУЗ Городская клиническая больница № 10 имени А. М. Войно-Ясенецкого на Тихоокеанской, 213.

Скорая помощь на праздниках в Хабаровске

Редакции «КП» - Хабаровск» на главной станции скорой помощи сообщили, что график работы на период каникул не меняется. Скорые продолжат выезжать на вызовы и оказывать экстренную помощь жителям края. Каких-либо изменений в работе скорой помощи обычно не происходит.

Как на праздниках будут работать поликлиники и больницы

Совсем иначе дело обстоит с поликлиниками и больницами в крае. График работы здесь существенно изменится на период каникул и праздников. Больницы и поликлиники края не будут работать 1, 2, 7 и 8 января, однако единая горячая линия продолжит функционировать с 8:00 до 18:00 по номеру 122.

31 декабря, 3, 4, 5, 6 января 2023 года медучреждения будут работать по субботнему графику. Здесь предусмотрена занятость дежурных бригад врачей.

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