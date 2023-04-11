Лемур Джулиан стал отцом: пополнение в семействе мадагаскарских животных произошло в Комсомольске

Джулиан и Карамелька с детенышем Фото: зооцентр «Питон»

В зооцентре «Питон» Комсомольска-на-Амуре появился новый повод для радости. В семействе кошачьих лемуров произошло пополнение. Джулиан и Карамелька стали родителями в пятый раз, теперь у них появилось на свет сразу два детеныша.

Маленькие лемуры родились 31 марта. И малыши, и мама чувствуют себя хорошо. Уже сейчас посмотреть на все семейство можно на первом этаже в зоне приматов. Как отметили в зооцентре, эти мадагаскарские животные довольно плодовиты, каждый год взрослые самки приносят одного-двух детенышей. Сейчас еще непонятно, какого пола новорожденные, первые месяцы жизни они не отходят от мамы, а отец охраняет покой своего семейства.

- Лемуры живут в одной клетке, разлучать их нельзя. Если самца не будет рядом, самка может убить детенышей, потому что не будет чувствовать себя в безопасности. Джулиан сейчас охраняет семью и закрывает собой Карамельку и детей от любопытных глаз. Увидеть малышей очень сложно. Если папы нет рядом, самка сама закрывает детей хвостом, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Галанева, заведующая культурно-просветительским отделом зооцентра «Питон».

Сейчас малыши еще питаются молоком матери. Когда им исполнится три-четыре месяца, детенышам можно будет есть твердую пищу: овощи и фрукты. Полностью самостоятельными лемуры станут в пять месяцев.

За лемурами очень интересно наблюдать Фото: зооцентр «Питон»

СПРАВКА «КП»

С латинского название «лемур» переводится как «кошачий дух». У этих животных вытянутая мордочка, полосатый хвост и плавные движения. Индейцы верили, что они похожи на кошек. Когда в ночи люди шли по джунглям, казалось, что из темноты на них смотрят именно эти хищники, размер тела у них также как у обычных кошек. Тем не менее, эти животные относятся к отряду приматов и подотряду мокроносых обезьян. В естественной среде лемуры живут около 16 лет, в неволе их возраст может доходить до 25 лет.

Недавно в зооцентре узнали, что их подопечных ждет еще одно пополнение. Пара кенгуру Крошка Ру и Феликс ждут малыша. Беременность у самки длится целых 13 месяцев, поэтому детеныш появится на свет не раньше следующего года. Чтобы маме было спокойнее, самка отселили в отдельный вольер, а самка усиленно питается овощами и обустраивает семейное гнездышко в специальном деревянном домике.

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