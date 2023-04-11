Пасхальные службы состоятся во всех приходах Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самый светлый христианский праздник уже совсем скоро, в этом году Пасху отмечают с 16 апреля. Традиционно, на Пасху в храмах проводятся праздничные богослужения, прийти на них может любой желающий. В последние годы из-за пандемии в храмы Хабаровского края много народу пускать не разрешалось, теперь же все ограничения сняты, и прихожан с радостью будут встречать. Рассказываем, в какое время, и в каких храмах пройдут пасхальные богослужения в Хабаровском крае.

Расписание пасхальных богослужений в Амурском районе

Как рассказал редакции «КП» - Хабаровск» клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора города Хабаровска, иерей Андрей Кулябин, к Пасхе церковь начинает готовиться задолго до самого праздника. Еще за три недели до начала Великого поста начинаются песнопения .чтения и богослужения. Встречают саму Пасху накануне воскресенья, в этом году - 15 апреля.

В городе Амурске приход преподобного Серафима Саровского на проспекте строителей, 27 в 9:00 15 апреля начнет литургию. Завершится она в 13:00, а вечером того же дня. в 23:00 начнется полунощница. 16 апреля с 00:00 до 4:00 пройдет Крестный ход, пасхальная утреня и Литургия. С 10:00 до 11:00 – пасхальный молебен и освещение куличей.

В поселке Эльбан, на улице второй микрорайон, 24 в приходе великомученика Георгия Победоносца служба начнется 15 апреля в 23:00 и продлится до 3:00 16 апреля.

В поселке Литовко на улице Вокзальной,16 прихожан встретят в приходе в честь иконы Божией матери «Похвала Пресвятой Богородицы». Начало празднования 15 апреля. В этот день в 14:00 состоится освещение. В 23:00, состоится исповедь, пасхальная полунощница, затем пасхальная утреня и литургия. После здесь можно будет освятить куличи до 4:00.

Расписание пасхальных служб в храмах Хабаровска

Спасо-преображенский кафедральный собор - самый главный храм города в этом году 15 апреля в 23:00 начнет пасхальную полунощницу. Как сообщал ранее редакции иерей Андрей Кулябин, предшествовать ей будет чтение деяний апостолов.

Храмы готовятся к самому светлому празднику Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 апреля в 00:00 начнется Крестный ход, затем пасхальная утреня и литургия. После этого в 9:00 16 апреля пройдет литургия поздняя.

Храм святителя Иннокентия Иркутского 15 апреля с 8:00 до 12:00 проведет утреннее богослужение. С 21:00 до 23:59 будут молитвы и полунощница, а в 00:00 16 апреля будут вести службу до 4 утра. Затем, с 9:00 до полудня будет утреннее богослужение, и с 16:00 до 19:00 – вечернее.

Храм покрова Пресвятой Богородицы. Здесь праздник начнется 15 апреля в 8:00 - с Божественной литургии. После окончания можно будет до 17:00 осветить продукты. В 22:00 состоится вечернее богослужение, крестный ход и освещение продуктов. 16 апреля в 9:00 пройдет Божественная литургия.

Храм Матроны Московской расположен поселке Березовка на улице Вятской ,26 15 апреля начнется исповедь и в 23:20 полунощница. 16 апреля с 00:00 до трех часов утра - пасхальное богослужение.

Приход храма Введения во храм Пресвятой Богородицы, что на улице Покуса, 20 в самом городе, 15 апреля проведут также полунощницу с 23:00, а с наступлением 16 апреля - пасхальную утреню и литургию.

Христорождественский собор находится на улице Ленинградской, 65. Здесь Пасху начнут праздновать 15 апреля, в 20:00 состоится чтение деяний апостолов, в 21:30 - исповедь, в 23:20 – пасхальная полунощница. 16 апреля в 00:00 и до трех часов утра будет Крестный ход, пасхальная утреня и ранняя литургия. С 9:00 до полудня - поздняя литургия.

Свято-Владимирский храм на Тихоокеанской, 205 прихожан ждут 15 апреля в 23:00 на исповедь и следом на полунощницу. 16 апреля с полуночи начнется пасхальная утреня и Божественная литургия.

Храм Александра Невского на Ясной в Хабаровске 15 апреля в 8:00 начнет литургию. Затем, вечером, с 21:00 здесь состоится исповедь, а в 23:30 - пасхальная полунощница. 16 апреля здесь начнется пасхальная литургия в 00:00, продлится она до 3:00. На 10:00 утра запланирована литургия, и вечером служба с 17:00.

Свято-Елизаветинский приход на Воронежской, 49 А 15 апреля откроет свои двери для прихожан в 7:30. До 11 часов здесь будет проходить Божественная литургия, с 23:20 до 3:00 - пасхальная утреня и литургия, а 16 апреля с 9:00 - еще божественная литургия. В 17:00 состоится вечерняя служба.

Храм Серафима Саровского ждет жителей Хабаровска 15 апреля на полунощницу и пасхальную утреню в 23:0. 16 апреля с 9 часов утра здесь пройдет литургия. В приходе храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» 15 апреля в 21:00 начнется исповедь, после этого состоится полунощница и пасхальная утреня.

В Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери богослужения начнутся 15 апреля в 23:00. 16 числа службы продолжатся вплоть до 14 часов.

Храм иконы Божией Матери Благодатное Небо. Здесь начало богослужений намечено на 8:00 15 апреля. Сначала пройдет утреннее богослужение, вечером состоится исповедь, а в ночь на 16 число – пасхальное богослужение, освещение куличей, молебен.

В храм святителя Николая Чудотворца можно прийти 15 апреля и отстоять службу с 23:30 до 2:30.

Пасхальные службы в храмах Хабаровского района

Посетить храмы в канун светлого праздника Пасхи можно в храмах Хабаровского района. Так, в храме великомученика Георгия Победоносца в селе Сосновка службы начнутся 15 апреля с 23 часов. 16 числа с полуночи и до трех утра пройдет пасхальное богослужение, а затем можно будет осветить куличи.

В храме благоверного князя Дмитрия Донского в поселке Корфовском 15 апреля с полудня можно освятить снедь. В 21 час начнется чтение деяний апостолов, затем исповедь и снова освящение продуктов. в 23:20 будет полунощница, а с полуночи 16 апреля и до трех часов утра - пасхальная утреня, пасхальные часы, и литургия. С 3:00 - освящение.

В Петропавловском женском монастыре в селе Петропавловка 15 апреля в 8:00 начнется литургия. Вечером, в 23 часа - полунощница Великой Субботы. А 16 апреля с полуночи будут идти пасхальная утреня, пасхальные часы, и пасхальная литургия.

Архиерейское подворье храма святых преподобных отцов Киево-Печерских в Краснореченском селе, в храме Екатерины Арской в 22 часа 15 апреля начнутся службы. В Некрасовке, в приходе блаженной Ксении Петербургской в тот же день службы начнутся в 21 час, а в Тополево ,в приходе святителя Иннокентия - с 23 часов.

Прихожан будут ждать также в Князе-Волконском селе, в храме великомученика Димитрия Солунского. 16 апреля с 8 часов утра здесь пройдет литургия и освящение куличей. В селе Мичуринском в приходе Албазинской иконы Божией Матери 16 апреля начнутся службы с 13:00. А в Виноградовке в приходе святого Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, с 15 апреля. Начало в 23:30. 15 числа с 9:00 литургию и освящение снеди можно посетить в селе Ильинка, в приходе пророка Божия Илии.

Молельная комната в честь преподобного Сергия Радонежского в Сергеевке, Община в селе Калинка, Община в честь Иверской иконы Божией Матери и община в честь преображения Господня в Гаровке-2 встретят прихожан только 16 апреля.

Община в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Галкино проведет пасхальный молебен 15 апреля с 13 часов.

Приход в честь Казанской иконы Божией Матери в Казакевичево начинает службы с 13 апреля в 17:00. 15 числа службы пройдут с 8 утра, а 16 - с 11 часов. В селе Восточном община в честь Смоленской иконы Божией Матери 15 апреля проведет молебен и освещение куличей.

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