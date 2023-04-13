Два дня в городе шел снегопад Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Погода в Хабаровске решила вернуть горожан в зиму. Два дня в городе шел снегопад, из-за которого невозможно было разглядеть дорогу. «Удивительная» апрельская погода породила резонный вопрос: «Когда все это закончится?» Отвечаем.

Предстоящие трое суток в Хабаровске слегка потеплеет Фото: Александра ШОПЕНКО

СНЕГ В ХАБАРОВСКЕ

Непогода накрыла не только краевую столицу, но и ее окрестности - Хабаровский, Амурский, Нанайский, Комсомольский, Ванинский, Советско-Гаванский, Ульчский, Николаевский и имени Лазо районы. Мокрый снег валил сильно, на дорогах образовалась каша, местами - гололед.

«Удивительная» апрельская погода породила резонный вопрос: «Когда все это закончится?» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Упали и температуры: с комфортных +14 градусов днем столбики термометров рухнули до +5 максимум. Из-за этого острее чувствовался ветер и его 12 метров в секунду. Кстати, пасмурная погода в Хабаровске на удивление не вызвала стандартных десятибалльных пробок. Но цены на такси взлетели раза в два.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СНЕГ В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске говорит о том, что небольшие осадки еще ожидаются в ночь на 14 апреля. Днем осадков не обещают. Кстати, ночь на 14 число будет самой холодной на этой неделе: температуры в Хабаровске опустятся до -4 -6 градусов и до 0 -5 - на юге. После ухода циклона столбики термометров поползут вверх.

Непогода накрыла не только краевую столицу, но и ее окрестности Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- Предстоящие трое суток в Хабаровске ночные температуры будут около 0. По югу - около -3 +2 градусов. На Пасху (16 апреля - прим. ред.) ожидаем около 0. Дневные температуры будут невысокие. 14 апреля +3 +5 градусов, потом повысятся до +6 +8 градусов, - сообщила «КП» - Хабаровск» Юлия Зайцева, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Небольшие осадки еще ожидаются в ночь на 14 апреля Фото: Александра ШОПЕНКО

14 апреля циклон оставит в покое юг края полностью. Зато его отголоски проявятся на севере в центре. 15 апреля синоптики обещают без осадков.

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