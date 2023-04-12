Ошиблись те, кто поменял резину: чудовищный снегопад обрушился на Хабаровский край

Прохожие пытаются укрыться зонтами Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Хабаровский край утопает в осадках. 11 апреля на регион обрушился ливень, а 12 апреля дождь сменился снегопадом. Улицы городов засыпало белым полотном, а ветер лишь усиливается с каждым часом. Сейчас его порывы достигают 15-20 метров в секунду.

Снегопад в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Непогоду синоптики предсказывали еще к концу прошлой недели, а в МЧС объявляли экстренное предупреждение. Теплые и солнечные деньки на время канули в Лету. Опасное явление связано с прохождением сразу двух циклонов, которые пришли в регион один за другим.

Просветов в небе пока что не видно Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В зоне поражения оказались Хабаровский, Амурский, Нанайский, Комсомольский, Ванинский, Советско-Гаванский, Ульчский, Николаевский и имени Лазо районы. Здесь ветер со снегом будут бушевать сильнее всего, а на побережьях Охотского моря даже станет опасно, возможен выход воды из акватории.

Снегопад в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- 12 апреля снег будет идти весь день, будут просветы по интенсивности, но кардинально погода не изменится. Циклон на территории края проходит со вчерашнего дня. Осадки станут меньше ко второй половине 13 апреля, а затем циклон уйдет на восток, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды «Дальневосточного УГМС».

Как объяснили синоптики, прежнего тепла ожидать не стоит. С циклоном в край пришел и заток холода. Ближайшая неделя и начало следующей будут прохладными. Ночью средние температуры будут держаться от -4 до -5 градусов, дневные – от +3 до +8градусов.

Снегопад в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

Пока пешеходы кутаются в шарфы и скрываются за зонтиками, на дорогах до странности мало пробок. Тем не менее, некоторые жители уже успели поменять зимнюю резину на летнюю. В связи с этим есть риск возникновения ДТП.

На проезжей части уже наблюдаются ДТП Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Водителям следует быть предельно внимательными на дороге, обязательно соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения. Необходимо иметь с собой буксировочный торос, шанцевый инструмент, заряженный телефон, теплые вещи, запас продуктов и топлива. По возможности стоит ограничить выезд за пределы населенных пунктов, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Парковаться в центре особенно сложно Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Пешеходов призывают быть предельно внимательными на дорогах. Налипший снег сменится 13 апреля гололедом. В таких погодных условиях передвигаться по улицам будет затруднительно. Также жителей попросили не ходить под слабозакрепленными конструкциями, деревьями и ветхими строениями во избежание получения травм.

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