«Конечно, я - благородный разбойник»: актер сериала «Вампиры средней полосы» рассказал о своей роли в будущем фильме о Хабаровском крае

"Мой герой немного корыстен, и не прочь озолотиться..." Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

История, случившаяся в далеком Верхнебуреинском районе Хабаровского края много лет назад, до сих пор завораживает своей таинственностью. Тогда, в 1917, произошло крупнейшее ограбление - разбойники напали на обоз с золотом Нимано-Буреинской золотопромышленной компании. После дерзкого ограбления пропало почти 430 килограммов золота, а впоследствии, оно было утеряно. Очень долго золотоискатели и авантюристы пытались найти клад, на том месте перерыли буквально каждый сантиметр, но золото по сей день так и не было найдено.

Эта история так сильно взволновала губернатора хабарвоского края Михаила Дегтярева, что он предложил снять о случае кино. Сказано - сделано! Тизер на новый истерн уже готов, через год с небольшим зрители смогут увидеть полнометражную картину «Золото Умальты».

Команда фильма "Золото Умальты" приехала в Хабаровск Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Знаменитые актеры и крутая команда

14 апреля в Хабаровск приехала команда создателей фильма. Среди гостей был знаменитый российский актер Артем Ткаченко. Совсем недавно он сыграл Жана в сериале «Вампиры средней полосы». Режиссер картины Андрей Богатырев, Алексей Тельнов, генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Лендок», и заместитель гендиректора киностудии Елена Дементова.

- Здорово, что мы начали работать над этим фильмом, уже сняли тизер. И я без лести хочу сказать, что у этой картины шикарный режиссер, нам удалось договориться с Андреем Богатыревым, он - один из лучших режиссеров нового поколения. У нас замечательный актерский состав, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Александр Самойленко, Павел Деревянко. У этой картины большой прокатный потенциал, большой инетерес появился еще даже до съемочного периода со стороны прокатчиков, первого канала, да и платформы уже все знают про наш проект, - говорит Алексей Тельнов.

В фильме снимаются именитые актеры Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Идея «Золота Умальты»

О том, как зародилась идея снять фильм на реальных событиях нашего края, рассказали сами гости. Автором ее стал губернатор, среди многих историй, произошедших некогда в регионе, он особенно выделил именно эту. Затем глава договорился с киностудией «Лендок» и процесс пошел.

- Мы станем свидетелями исторического момента - съемок полнометражного фильма «Золото Умальты», основанного на реальных событиях, которые произошли в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в начале 20 века. Безусловно, для нашей культуры и для Хабаровского края - это престижный и захватывающий проект. Мы хотим, чтобы о Хабаровском крае, о его освоении, первопроходцах узнало как можно больше людей в России и за рубежом, - сказал на пресс-конференции Юрий Ермошкин, министр культуры региона.

Он отметил, что картина по-новому откроет Дальний Восток для Запада, а это, в свою очередь, сыграет на привлечение туристов.

Картина будет уникальной

Режиссер фильма Андрей Богатырев рассказал, что исторические факты и необходимую информацию для фильма и атмосферы черпали из архивов, документов. О том времени сохранилось много фактуры, период был очень ярким для истории страны. 1916-1917 годы - это как раз стык многих переломных моментов, точек зрения. А истерн вобрал это в себя.

- Фильм - по-своему уникален, не только потому, что в таком интересном жанре истерн, который в советское время назывался «красный вестерн», этот фильм будет довольно инновационным в плане построения, он будет немного не линейным. И если кто видел мою работу «Красный призрак», то «Золото Умальты» будет в стилистике перекликаться с ней, эволюционировать. В фильме мы представляем свою версию того, что случилось тогда в Хабаровском крае. И это будет несколько ярких персонажей, которые идут искать золото, и у каждого есть свой собственный смысл его найти, своя задача, - говорит Андрей Богатырев.

Не обойдется кино и без любовной линии, одну из главных героинь сыграет известная актриса, имя ее пока не озвучивают. Еще одна женская роль - тунгусской девушки, досталась малоизвестной пока актрисе.

Одна из главных ролей досталась Артему Ткаченко Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В картину закладывается масса образов и смыслов, здесь будет любовь к золоту, к женщине, к обогащению, к свободе. Но главная мораль в том, что ни эту свободу, ни любовь, ни жизнь - нельзя купить за деньги, за золото.

В фильме снимутся хабаровские актеры

Актерский состав поистине впечатляет, помимо того, что в фильме будут сниматься известные российские актеры, приглашать будут и таланты из Хабаровска. А еще, в кино снимется сам губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он будет неким ментором, который поможет герою сделать выбор.

- По хабаровским актерам дадим в скором времени информацию, пока идут переговоры с каналом, с площадками, и когда мы утвердим все, будем давать информацию постепенно. Но я могу сказать, что уже отсмотрел некоторых актеров из Хабаровска, они замечательные, - говорит режиссер.

«Я - благородный разбойник»

Артем Ткаченко, известный российскому зрителю по нескольким кассовым фильмам и сериалам, сыграет в кино «Золото Умальты» одного из главных героев. Как говорит сам актер, он будет таким благородным разбойником. Эта роль именно его.

- Конечно, я - благородный разбойник. Я других ведь и не играю. Немного корыстный, да, преследующий свою цель. Как и любой человек, не против озолотиться. Вообще, конечно, цель – добиться паломничества в Хабаровский край, чтобы приезжали люди и искали этот чертов обоз с золотом. Да мы и сами ищем, может и найдем, - смеется актер.

Во время пресс-конференции команда сообщила, что съемки зимнего блока прошли. Уже отработали начало фильма - сам обоз и его ограбление. Причем во время съемок весь обоз не смог выехать на лед, и команде пришлось придумать свою технологию.

Съемки фильма пройдут в Хабаровске этим летом, помимо, работать будут в Карелии и в Санкт-Петербурге. Завершится процесс создания фильма к концу 2024 года, бюджет картины – 200 миллионов рублей.

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