Заставила детей воровать: женщина пообещала заплатить подросткам за преступление в ЕАО

Женщина заставила детей украсть для нее мусорный контейнер и отнести во двор Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Придя в один погожий день на работу, сотрудники администрации Октябрьского муниципального района недосчитались на территории мусорного контейнера. Казалось бы - кому и зачем понадобилась казенная мусорка? Да только ценители и обожатели чужого все же нашлись. Оказывается, вокруг кражи бака развернулась целая криминальная схема - женщина решила приватизировать его, но сама тащить не хотела, и тогда надумала совершить преступление детскими руками…

Выловив на улице двух подростков, она сослалась на то, что ей ну очень срочно нужна их помощь, мол, самой тяжело нести, попросила их транспортировать бак во двор. За помощь она обещала мальчикам заплатить деньги, сколько именно - неизвестно. Парни по доброте душевной согласились помочь 59-летней женщине. О том, что бак им предварительно придется именно украсть - они, конечно, не подозревали.

Совершив сей дерзкий акт воровства, стащив бак и отбуксировав его во двор «работодательницы», парни отчалили, наверняка получив свое заслуженное вознаграждение. А контейнер так и остался стоять у женщины, куда она выбрасывала мусор и ни о чем не переживала.

О пропаже заявили в полицию. Женщину нашли и выяснили все подробности. Дела на нее завели, и уже состоялся суд. Вину деятельная женщина признала, наказание ей назначили. Как рассказал «КП» - Хабаровск» гособвинитель по делу Ринчин Орбодиев, подростки никакой ответственности не понесли, потому что, во-первых, они не знали, что совершают преступление, ведь женщина обманным путем их заставила его совершить, а во-вторых, потому что они несовершеннолетние дети, которым еще не было 14 лет.

- С подростками эта женщина была ранее знакома, так как населенный пункт, где произошло преступление - село Садовое - очень маленький, все друг друга знают. Она знала, что они школьники. Представитель администрации сельского поселения увидел, что пропал контейнер для сбора твердых коммунальных отходов, по результатам проведенной проверки было установлено, что к краже данного контейнера причастна жительница данного населенного пункта, - рассказал Ринчин Орбодиев.

Женщину признали виновной по двум статьям - за кражу и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Свою вину она в суде признала, и ей назначили наказание - один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Кстати, мусорный бак она вернула администрации.

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