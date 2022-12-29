Забил палкой и сжег труп на кладбище: подозреваемому в жестоком убийстве таксиста под Комсомольском продлили арест

Парень поджег тело и на «Тойоте Пробокс» жертвы поехал по своим делам Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Подозреваемый в зверском убийстве таксиста под Комсомольском-на-Амуре проведет еще три месяца в СИЗО. Напомним, что жуткая история прогремела в ноябре 2022 года. 24-летний Антон (имя изменено - прим. ред.) расправился со знакомым извозчиком и избавился от тела. Все это он сделал из корыстных целей.

Антону 5 ноября срочно понадобилось ехать из Амурска в село Вятское. Зачем - следствие не раскрывает. Парень попросил знакомого 62-летнего таксиста подвезти его, но не до места, а до кладбища. Там Антон набросился на пенсионера и найденной деревянной палкой избил его по голове.

Когда таксист уже не мог сопротивляться, парень пересел за руль и помчался дальше. Рядом с селом Хурба Антон решил добить знакомого. Он достал монтировку и с силой ударил таксиста по голове. Пенсионер умер на месте, а Антон решил избавиться от тела.

Неподалеку было кладбище, туда-то Антон и поволок убитого знакомого. Там парень поджег тело и на «Тойоте Пробокс» жертвы поехал по своим делам. Машину он припарковал в селе. Через несколько дней Антона задержали. Уголовное дело было заведено по статье «Убийство».

- Суд, с учетом позиции Амурской городской прокуратуры, продлил срок содержания под стражей до марта 2023 года местному жителю, обвиняемому в совершении преступления по статье «Убийство», - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Парню грозит от шести до 15 лет колонии.

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