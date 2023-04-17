«Туда мчалось несколько скорых»: на трассе «Колыма» в ДТП попал пассажирский автобус

25-летняя колымчанка попала в больницу после ДТП Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Утро понедельника началось для нескольких жителей Магаданской области отнюдь не радостно. Жесткая авария случилась на федеральной трассе «Колыма», в районе 1995 километра. В результате четыре человека пострадали, трое из них были госпитализированы. Причиной ДТП стал опасный маневр. 25-летняя девушка на своей машине попыталась обогнать пассажирский автобус, а в результате доехала до больничной койки. О том, что произошло, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по городу Магадану.

Авария случилась на федеральной трассе Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть областного ГИБДД. Молодая колымчанка ехала по трассе на Хонде ЦРВ, в определенный момент что-то пошло не так, девушка или опаздывала, или, быть может, хотела поскорее добраться до пункта назначения, а возможно ее просто не устроило, что ехавший впереди пассажирский автобус плетется на небольшой скорости, и тогда она решила его обогнать.

В автобусе находились пассажиры Фото: Госавтоинспекция Колымы

Маневр закончился плачевно, при обгоне Хонда выскочила на встречную полосу, чтобы обогнуть автобус, но тут как раз прямиком на нее ехала Тайота Ипсум. Столкновения избежать не удалось. Доля секунды, и вот машины уже врезаются друг в друга, от мощного удара Ипсум отбрасывает в сторону, аккурат в тот самый пассажирский автобус…

В аварии пострадали четыре человека Фото: Госавтоинспекция Колымы

По данным ГИБДД, автобус «МАН» ехал по маршруту из аэрлопорта в город Магадан, внутри находились пассажиры, но никто из них пока за медицинской помощью не обращался. А вот водитель Хонды, и еще три человека из числа пассажиров легковых машин - пострадали.

Как рассказали «КП» - Хабаровск» колымчане, они видели, как в сторону места аварии мчались сразу несколько карет скорой помощи. Пострадавших госпитализировали. Помимо полиции и медиков на месте отработали сотрудники областного МЧС.

К месту аварии убыли кареты скорой помощи и забрали пострадавших Фото: Госавтоинспекция Колымы

- Для оказания помощи пострадавшим выехали отделения Поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области, Пожарной части № 8 и Поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательного центра Магаданской области. Пострадавших в рейсовом автобусе нет, детей среди пострадавших нет. Погибших нет, - сообщили в ведомстве.

Помощь сотрудников МЧС потребовалась на месте самой девушке-водителю. Как сообщили редакции в ведомстве. у нее были подозрения на травму позвоночника. поэтому вызволять из машины ее пришлось спасателям. При этом, разрезать металл не потребовалось, через багажник просунули носилки и девушку на них вытащили.

На месте аварии работают инспекторы, они будут выяснять обстоятельства случившегося. Сейчас там нет трудностей с проездом, движение в обе стороны обеспечено, розливов топлива тоже не зафиксировано.

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