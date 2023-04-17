Они больше никогда не увидят маму живой: семья с двумя детьми попала в автокатастрофу в Хабаровском крае

Женщина скончалась на месте. мужчина попал в больницу Фото: Прокуратура Хабаровского края

Одно резкое движение иногда может стать началом самого страшного конца, повлиять на судьбы многих людей, забрать жизнь самого дорогого человека. Так случилось накануне в Хабаровском крае - в жуткой автокатастрофе погибла женщина, мать двоих детей, а отец семейства с травмами попал в больницу. Причиной аварии стало столкновение двух машин, в результате удара машину семьи выбросило с дороги, она несколько раз перевернулась и упала на крышу уже в кювете.

В машине было двое детей. одному 10 лет. второму всего три года Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

Как сообщили редакции «КП» - Хабаровск» в Госавтоинспекции Хабаровского края, авария случилась на 165 километре трассы Хабаровск - Лидога - Ванино в Нанайском районе утром 16 апреля.

«Тойота Королла» ехала со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре. навстречу ей двигалась другая иномарка, «Тойота Премио». В один момент произошло что-то странное - «Королла» почему-то очень резко вывернула на встречку, и тут же произошел удар, машина врезалась в «Премио».

После жесткого удара «Премио» с находившейся внутри семьей буквально вылетела в кювет, по пути ее несколько раз перевернуло вокруг собственной оси, и затем машина обрушилась на крышу. В той машине находилась семья: мама, папа и двое детей - одному 10 лет, второму всего три года.

Младший ребенок был в специальном кресле, а старший - пристегнут ремнем безопасности. Возможно, именно это спасло им жизни, дети отделались лишь ушибами и ссадинами. Их мама сидела на пассажирском сиденье, вероятно, на ее сторону пришелся основной удар, потому что женщина скончалась на месте. Папа в тот момент был за рулем, он тоже пострадал, его госпитализировали. Как стало известно редакции, дети сейчас находятся дома, папа их пока в больнице.

Водитель и пассажир «Короллы» пострадали, но не сильно. Им рекомендовано лишь амбулаторное лечение. Как стало известно «КП» - Хабаровск», у водителя «Короллы» диагностировали черепно-мозговую травму, а у пассажира - телесные повреждения. Все участники этой аварии - жители Комсомольского района.

Водитель и пассажир другой машины тоже пострадали Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

В том, что произошло, теперь разбираются правоохранители. На месте работала следственно-оперативная группа Госавтоинспекции региона, происшествием заинтересовалась прокуратура края и организовала проверку. Координирует работу и контролирует ход проверки прокуратура Нанайского района.

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