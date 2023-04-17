Наняли киллера для соседа: мать и дочь готовили заказное убийство в Хабаровском крае

Женщин взяли под стражу Фото: Нейросеть Kandinsky (ПАО Сбербанк)

В нынешнее время уже не нужно смотреть телевизор, чтобы увидеть интересные детективные истории. Сейчас самые интригующие происшествия случаются буквально в соседних дворах, за заборами. В Вяземском районе Хабаровского края конфликт соседей дошел до того, что одна из сторон пошла на преступление. Две женщины - мама и дочь - решили просто-напросто убить своего оппонента.

Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю, на двух жительниц района завели уголовное дело. Им вменяют приготовление к убийству по найму. Что это значит - давайте разбираться.

В УФСБ Хабаровского края разъяснили, что приготовление к убийству по найму - это, по сути, планирование заказного убийства. Заказчик ищет человека, который за деньги «убирает» или, проще, убивает лицо, на которого ему указывают.

- 44-летняя женщина при пособничестве своей 21-летней дочери в апреле 2023 года создала условия для совершения убийства по найму предпринимателя - пользователя соседнего сельскохозяйственного поля, с которым у нее имелся гражданско-правовой спор, - рассказали в ведомстве.

Что же такого страшного мог натворить сосед, что женщины готовы были хладнокровно избавиться от него? Вопрос остается открытым, подробности ведомства пока не раскрывают.

Известно, что свои замыслы женщины не успели воплотить в жизнь. Как отметили в следкоме, по факту они приняли меры к приисканию лица, которое должно было совершить преступление, однако оно не было доведено до конца по независящим от старшей женщины обстоятельствам.

Обеих женщин взяли под стражу. На кадрах видеоролика запечатлено, как на них надевают наручники. Судя по видео, задержание проходило во дворе их дома. Расследование дела проводится при поддержке УФСБ России по Хабаровскому краю.

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