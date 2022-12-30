Тайны тысячелетней пыли: древние артефакты времен Сократа и античной Греции нашли в Хабаровском крае

Основная масса находок - речные гальки, которые были принесены именно человеком. Фото: Евгений Черников Фото: Предоставлено героем публикации

Один из самых изученных археологических памятников - Киинские писаницы - подарил очередное открытие. Казалось бы, что еще можно найти там, где все осмотрено вдоль и поперек? Но стоило смахнуть тысячелетнюю пыль, и миру явились новые удивительные находки. И их тайны еще нужно раскрыть.

НОВЫЕ СЕКРЕТЫ КИИНСКИХ ПИСАНИЦ

- В декабре 2020 года мы нашли новые изображения с хорошими аналогиями к изображениям на Сикачи-Аляне. Одно из них - орнаментированный лось, стилистически выполненный точно так же. От него недалеко обнаружили еще несколько изображений: личины с ореолом, кабан, птицы и маленький лось. Мы обратили внимание, что под ними земляная осыпь, и такой на других памятниках наскального искусства в нашем регионе нет, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Черников, археолог «Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры».

Найденное изображение лося. Фото: Евгений Черников Фото: Предоставлено героем публикации

Воссозданное найденное изображение лося. Фото: Евгений Черников Фото: Предоставлено героем публикации

Тысячи лет пыль и грунт сползали со скалы, смешивались с обломками и засыпали древние человеческие тайники. Археологи предположили, что под осыпью может скрываться что-то, что пыталась утаить сама история под трехметровым слоем земли и породы. Ювелирная работа специалистов позволила заглянуть за пыльную завесу и подтвердить догадки: там была жизнь.

Археологи вернулись на Чертов плес (так по-другому называют Киинские писаницы) в 2022 году. Раскоп под рисунками расширили до 50 «квадратов» и извлекли на свет чудные находки, которыми пользовались древние люди тысячи лет назад. И назначение их до конца непонятно. Но это только пока.

Археологи вернулись на Чертов плес в 2022 году. Фото: Евгений Черников Фото: Предоставлено героем публикации

ОХРА

- Мы нашли разные археологические артефакты. Основная масса - речные гальки, которые были принесены именно человеком, так как на них есть следы использования. Какими-то что-то долбили, какими-то терли, какие-то применяли, видимо, как инструмент для раскрашивания и окрашивания, потому что мы обнаружили достаточно много материала с пятнами охры. В древности эта минеральная краска использовалась повсеместно, - добавил археолог.

Какими-то артефактами что-то долбили, но что - пока непонятно. Фото: Евгений Черников Фото: Предоставлено героем публикации

Орудия со следами охры - сама по себе интересная находка. На Киинских писаницах есть лишь одно изображение, сделанное этой краской - лодочка. Больше подобных специалисты не встречали.

- Обнаружены также фрагменты сосудов разных периодов, в основном - раннего железного века. Есть и более древние неолитические, - поделился Евгений Черников.

Ранний железный век здесь представлен Урильской археологической культурой. Именно ее мотивы прослеживаются в черепках. Предположительно, найденные сосуды были изготовлены 2,5 тысячи лет назад. На другом конце карты в это время появился Сократ, который учил самопознанию.

Археологи извлекли на свет чудные находки, которыми пользовались древние люди. Фото: Евгений Черников Фото: Предоставлено героем публикации

Более древние черепки, как считает археолог, предварительно, использовали представители Вознесеновской археологической культуры примерно 3,5-4 тысячи лет назад. В этот период античная Греция находилась в своем расцвете, ну а жизнь на Чертовом плесе шла своим чередом. Не менее удивительным: древние люди оставили нам уникальные памятники своего быта. Причудливые рисунки - лишь малая часть.

ТЕОРИИ

Назначение галек пока до конца непонятно. Специалисты лишь могут предположить: ими могли выдалбливать те самые рисунки на скалах. Кстати, на некоторых гальках были обнаружены следы жира, смешанного с охрой. Возможно, этими инструментами древние люди наносили краску себе на тело.

Назначение галек пока до конца непонятно. Фото: Евгений Черников Фото: Предоставлено героем публикации

Что касается сосудов, то были найдены как чистые фрагменты, так и со следами нагара - что внутри, что снаружи. Вероятно, в них что-то хранили или даже готовили. Более точный ответ археологи дадут после множества анализов и экспертиз.

Так что разгадка новых секретов Киинских писаниц не за горами. А пока важно сохранить уникальный объект, который разрушает не столько человек, сколько природа. Памятник древности находится в труднодоступном месте, и не каждый захочет до туда добираться. Возможно, считают специалисты, это и стало одной из причин того, что Чертов плес преподносит все новые сюрпризы.

Более точные ответы археологи дадут после множества анализов и экспертиз. Фото: Евгений Черников Фото: Предоставлено героем публикации

- Самым серьезным фактором является растрескивание скалы, которое происходит из-за воздействия воды и промерзания, - сообщил археолог. - То есть вода попадает в щели, сезонно промерзает и рвет эту террасу. Чтобы немножко притормозить процесс, сырую зону необходимо отодвигать от камней. А она как раз расположена в осыпи. Также и растения корнями «ворочают» скалу.

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