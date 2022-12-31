Алло, диспетчер: куда звонить в экстренных ситуациях в Хабаровске Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

От чрезвычайного происшествия не застрахован никто. Особенно в новогодние дни, когда бдительность граждан чуть ослабевает, нагрузка на все источники энергии увеличивается, а тяга к приключениям растет. Чтобы любая проблема была решена быстро и качественно, администрация Хабаровска подготовила список телефонов городских аварийно-диспетчерских служб. Сохраняйте, чтобы не потерять.

Основной номер единой дежурно-диспетчерской службы Хабаровска (ЕДДС): 004; 8 (4212) 42-47-43. По этим номерам можно сообщить о проблемах с электроэнергией, газом, отоплением, подачей воды и прочее. Есть и дополнительный номер - 8 (4212) 380-380 (Центр учета работ и обращений граждан).

Впрочем, если возникла конкретная проблема, можно обратиться напрямую в коммунальные предприятия.

МУП «Водоканал» – 8 (4212) 70-47-30, 8 (4212) 73-79-63;

МУП «Тепловые сети» – 8 (4212) 46-21-91;

ОАО «Хабаровская горэлектросеть» – 8 (4212) 21-65-58, 8 (4212) 47-93-78;

МУП «Горсвет» (уличное освещение) – 8 (4212) 47-06-24;

По вопросам работы общественного транспорта – 8 (4212) 45-00-56.

Кроме того, всегда можно позвонить в управляющую компанию или ТСЖ, которое обслуживает ваш дом.

Также напоминаем основные номера экстренных служб:

- скорая помощь – 03, 103 или 112;

- полиция – 02, 102 или 112;

- служба спасения – 112.

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