Бил ножом и рубил топором: житель ЕАО зверски расправился со своим другом

Житель ЕАО нанес другу 46 ударов ножом и еще 11 топором Фото: Прокуратура ЕАО

Обычные конфликты между мужчинами часто перерастают в драку, а порой даже в убийство. Гнев и ярость, застилающие сознание, толкают человека на необдуманные поступки, и тогда он хватается за все, что попадается под руку. Так произошло в ЕАО, где во время ссоры один из оппонентов расправился со своим противником с особой жестокостью – он наносил ему удары ножом и топором.

Что произошло

Житель поселка Смидовичи Еврейской автономной области пригласил своего знакомого в гости. Вместе они выпивали спиртное, общались, но в какой-то момент между ними произошло недопонимание и завязалась ссора. Гость ударил хозяина, и тот не смог смолчать, пустил в ход нож и затем топор. Хозяин в итоге 46 раз ударил знакомого ножом, и еще 11 раз топором. мужчина умер на месте.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЕАО, причиной ссоры стала личная неприязнь. На 67-летнего хозяина квартиры, где все это происходило, завели уголовное дело. Во время расследования были собраны все доказательства и проведены необходимые экспертизы, свидетелей тоже опросили.

Следователь добился заключения мужчины под стражу, сейчас ему предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

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