Оказался в западне: мужчина погиб в пожаре на Колыме
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
В первый день 2023 года в Магаданской области произошла трагедия. Во время пожара погиб местный житель. Еще одной смертью был омрачен праздник. ЧП зафиксировано на улице Зайцева.
Оказался в западне: мужчина погиб в пожаре на Колыме
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Как сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области, сообщение о пожаре поступило вечером 1 января. Для тушения огня на место прибыли 15 человек личного состава.
Оказался в западне: мужчина погиб в пожаре на Колыме
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
В ходе обследования дома удалось выяснить, что горит подвальное помещение. Специалисты сразу же отправились на поиски возможных пострадавших. К сожалению, спасатели нашли мертвого мужчину.
Оказался в западне: мужчина погиб в пожаре на Колыме
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
- Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Сгорели вещи и закоптило стены, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.
Общий ущерб, причины и виновники пожара устанавливаются.
Напомним, буквально за два последних дня в Хабаровском крае в пожарах погибли четыре человека. Предварительно, возгорание началось из-за неисправности в работе электроприборов.
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