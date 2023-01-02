Оказался в западне: мужчина погиб в пожаре на Колыме Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В первый день 2023 года в Магаданской области произошла трагедия. Во время пожара погиб местный житель. Еще одной смертью был омрачен праздник. ЧП зафиксировано на улице Зайцева.

Оказался в западне: мужчина погиб в пожаре на Колыме Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Как сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области, сообщение о пожаре поступило вечером 1 января. Для тушения огня на место прибыли 15 человек личного состава.

Оказался в западне: мужчина погиб в пожаре на Колыме Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В ходе обследования дома удалось выяснить, что горит подвальное помещение. Специалисты сразу же отправились на поиски возможных пострадавших. К сожалению, спасатели нашли мертвого мужчину.

Оказался в западне: мужчина погиб в пожаре на Колыме Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

- Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Сгорели вещи и закоптило стены, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Общий ущерб, причины и виновники пожара устанавливаются.

Напомним, буквально за два последних дня в Хабаровском крае в пожарах погибли четыре человека. Предварительно, возгорание началось из-за неисправности в работе электроприборов.

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