Думала, что успеет: женщина погибла в пожаре в первый день 2023 года в Хабаровске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Страшными событиями завершился 2022 год и начался 2023-й. Буквально за два дня в регионе случилось 37 пожаров, 17 из которых – в жилом секторе. Трое жителей края пострадали, а четверо – погибли.

Пожар в Хабаровске 1 января 2023 года

Начался 2023 год с пожара в Хабаровске. Утром 1 января на улице Малый проезд загорелся двухэтажный дом из бруса. Огонь в одно мгновение охватил весь дом, площадь которого 100 квадратных метров.

Ситуация могла закончиться лишь потерей дома, ведь собственники обнаружили огонь на ранних стадиях. Но женщина 1962 года рождения решила быстро сбегать за документами на второй этаж дома.

- Женщина не рассчитала свои силы и уже не смогла выбраться обратно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Предварительная причина гибели женщины – отравление продуктами горения. Однако точные причины будут выяснять специалисты.

Пожар в Федоровке 31 декабря 2022 года

Последний пожар 2022 года оказался жутким не по масштабам, а по последствиям. ЧП произошло вечером 31 декабря на улице Набережной в селе Федоровка. Пожарные приехали на место, где обнаружили, что горит уже половина дома и крыша. Огонь активно распространялся внутри дома. Помещения сразу же принялись осматривать и во второй половине дома нашли страшное – три человека лежали без признаков жизни. Прокуратура начала проверку.

Огонь тушили два часа.

ПРИЧИНЫ

Как отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, уже установлено несколько возможных причин пожаров. Одна из наиболее вероятных – аварийный режим работы электрооборудования. Сотрудники Госпожнадзора и Испытательной пожарной лаборатории продолжают работать над установлением причин.

- В праздники многие пожары происходят в сопровождении спиртного. Выпивая алкоголь, люди хуже контролируют происходящее вокруг, не могут рационально оценить свои силы и теряют бдительность. Призываем всех жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности, - обратился к жителям региона Алексей Яковлев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не дожили до Нового года: пожар в частном доме унес жизни трех человек в Хабаровском крае

Три человека погибли во время пожара в Хабаровском крае (подробнее)

Второй пожар за несколько часов: в Хабаровске загорелась квартира в многоэтажном доме

Два человека пострадали и попали в больницу (подробнее)