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Политика2 января 2023 7:30

Герой России Тимофей Матвеев: «В бою нет страхов»

В Биробиджане прошла встреча с Героем России Тимофеем Матвеевым
Татьяна СЕРЕДА
Тимофей Матвеев

Тимофей Матвеев

Фото: Правительство ЕАО

В Биробиджан приехал Тимофей Матвеев – Герой России. Молодой человек получил награду из рук президента России в последний день 2022 года. Кроме того, Тимофей, вместе с другими военнослужащими, стал участником новогоднего поздравления Владимира Путина.

Перед входом в центр встали ребята с триколором в руках

Перед входом в центр встали ребята с триколором в руках

Фото: Правительство ЕАО

Тимофея встретили очень торжественно – с оркестром и триколором. Встреча проходила в центр «Мост», где собрались первые лица области, школьники, студенты, воспитанники кадетских классов и обычные люди. Все они хотели познакомиться с Тимофеем и сказать ему слова благодарности за его труд. «Золотую звезду» житель ЕАО получил за неоднократное проявление мужества и героизма в ходе СВО.

Встречали героя оркестром

Встречали героя оркестром

Фото: Правительство ЕАО

На встречу приехали родители Тимофея - Татьяна Владимировна и Александр Александрович. Тимофей из простой многодетной семьи. Его мама – работница станции скорой помощи, а папа – монтер электросетей. Сам парень очень скромный и не привык к такому вниманию.

Поддержать Тимофея пришли и его родители

Поддержать Тимофея пришли и его родители

Фото: Правительство ЕАО

Во время встречи Тимофей ответил на вопросы ребят и получил подарки для себя и своих сослуживцев – сладости, письма и открытки, связанные своими руками теплые вещи и игрушки. Молодой человек поблагодарил за все и отметил, что письма там имеют огромную ценность. Они поднимают боевой дух и помогают идти к Победе.

На встречу с героем пришли люди, которые хотели сказать ему спасибо

На встречу с героем пришли люди, которые хотели сказать ему спасибо

Фото: Правительство ЕАО

Когда Тимофея спросили о награде, он сразу сказал, что она не принадлежит ему лично, а всему экипажу и большому десантному братству.

Тимофей в окружении гостей встречи

Тимофей в окружении гостей встречи

Фото: Правительство ЕАО

- Когда вступаешь в бой, нет никаких ощущений, нет страха. Только после окончания боя понимаешь, что есть и страх, и тревога. Ведь это мог быть твой последний бой. А в бою нет страхов, все приходит после, - сказал Тимофей Матвеев.

Тимофею вручили подарки для него и его сослуживцев

Тимофею вручили подарки для него и его сослуживцев

Фото: Правительство ЕАО

Дома Тимофей пробудет недолго – всего несколько дней. После он вновь отправится в зону спецоперации.

В зале едва хватало места для всех гостей

В зале едва хватало места для всех гостей

Фото: Правительство ЕАО

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