Зарезали в Новый год: молодого человека жестоко убили ножом в Магадане

Тревогу стал бить его лучший друг Фото: Telegram/@nemagadan

Первый день нового года обернулся трагедией для жителя Магадана. 21-летний парень скончался 1 января в микрорайоне Пионерный. Об этом стало известно из городских пабликов, куда обращался знакомый погибшего. Парень утверждал, что убитый – его лучший друг. Он рассказал, что смерть приятеля была насильственной, и он в этом точно уверен.

Сообщение, разлетевшееся по соцсетям Фото: Telegram/@nemagadan

Информацию о произошедшем «КП» - Хабаровск» подтвердили в следкоме. В ведомстве уточники, что парня действительно убили, а на место выезжали сотрудники с криминалистом. Это произошло по адресу Речная, 57.

- Ему нанесли один удар в грудную клетку. После этого потерпевший скончался на месте. Злоумышленника, совершившего преступление, задержали, когда он скрывался с места преступления. Он объяснил свой мотив как внезапно возникшие личные отношения. Между двумя людьми произошел конфликт, - рассказали «КП» - Хабаровск» в СУ СКР по Магаданской области.

Задержанный на допросе Фото: СУ СК России по Магаданской области

Следователи завели дело за убийство, задержанный находится под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств убийства и сбору доказательств.

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