Замерзали на трассе: окоченевших от холода людей спасли у Комсомольска-на-Амуре

Двигатель вышел из строя, оставив людей наедине с лютым морозом Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Утром 3 января пять человек выехали из Комсомольска в Хабаровск на личном транспорте. Водитель еще не подозревал, как опасен может быть холод и к чему приведет долгожданная поездка. Посреди трассы в безлюдном месте у автомобиля вышел из строя двигатель, и люди оказались в ледяной ловушке.

Им некуда было податься, ведь до ближайшего поселка Картель идти не один километр, а на улице стояло -36 градусов мороза. Попытки завести машину не увенчались успехом, тогда пассажиры позвонили в службу спасения.

- На оказание помощи автолюбителю была направлена группа спасателей из Комсомольска. Сотрудники на дежурном автомобиле доставили людей в город и помогли согреться. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Выяснилось, что у машины вышел из строя дизельный двигатель, а также замерзла тормозная система. Буксировать автомобиль в такой ситуации опасно, поэтому нужно сразу транспортировать машину в сервис. Владелец транспорта в данный момент решает возникшие проблемы,автомбиль все еще стоит на обочине трассы.

В МЧС отметили, что сейчас в регионе царят холода, температура воздуха может опускать на диапазон от одного до четырех градусов ниже нормы. Морозы могут спровоцировать внештатные ситуации, в том числе выход из строя автомобилей. Водителей призвали проявлять осторожность и внимательно следить за состоянием транспорта.

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