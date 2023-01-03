Пропал посреди улицы: восьмилетний мальчик потерялся в поселке Хабаровского края

На зов помощи отозвались сотрудники Росгвардии Фото: ВО ВНГ

Восьмилетний мальчик Артем пропал в поселке Переяславка Хабаровского края. Он вместе с родителями приехал сюда к родственникам, чтобы вместе провести новогодние праздники. Однако выходной обернулся исчезновением ребенка и поиском мальчика по всем улицам маленького населенного пункта.

Около трех часов дня напуганный родители обратились в службу спасения. Выяснилось, Артем вышел во двор дома погулять, но через некоторое время родители заметили, что он долго не возвращается. Поселок мальчику не знаком, он был здесь в первый раз, поэтому семья вышла во двор найти ребенка. Артема на детской площадке уже не было.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о пропаже мальчика. Прапорщик полиции Николай Юрченко и сержант полиции Владимир Рудаков уточнили приметы и немедленно приступили к поискам. Они обследовали ближайшие улицы и дворы, а также детские площадки, - рассказали в ВО ВНГ.

Прапорщик полиции Николай Юрченко и сержант полиции Владимир Рудаков Фото: ВО ВНГ

Уже через полчаса сотрудникам удалось найти ребенка. Он был на центральной площади поселка и каталка на горке вместе с другими ребятами. Росгвардейцы вызвали на место полицию, которые вернули Артема испуганным родным. Родители выразили глубокую благодарность за оперативный поиск ребенка.

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