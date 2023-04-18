«Мне не наливать»: журналистка «КП» на месяц отказалась от кофе и алкоголя ради эксперимента

О любимом напитке на время пришлось позабыть Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Желательно отказаться от алкоголя и кофеина», - такими словами проводил меня врач из кабинета. Весенняя усталость и апатия одолели меня в начале марта, тогда было решено сдать анализы, мало ли что. Сил не хватало, привычная энергия перестала бить ключом, появились проблемы со сном. Врач посмотрел результаты и сообщил, что это сезонный авитаминоз. Прописал витамины и порекомендовал отказаться от алкоголя и кофе на месяц, а в будущем и насовсем, чтобы и сон улучшился, и силы появились.

Сначала я отнеслась к этой затее без энтузиазма. Если отказаться от бокала-другого вина мне нетрудно, то как же быть с лучшим напитком на земле? Ну как я без утренней чашечки кофе, да и, что уж там таить, трех дневных и двух вечерних? Подумала и решила: брошу себе вызов.

НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ: ОТРИЦАНИЕ

Как только решаешь завязать с какой-то привычкой, так сразу появляются соблазны. И, как назло, в первую же субботу меня позвали на день рождения.

- Марин, тебе чего налить? Красное или белое? - спрашивают на застолье мои уже веселые друзья.

- Сегодня я на чае, - не без досады отвечаю я.

Конечно, от алкоголя отказаться не так уж сложно. Но выпивая одну чашку ромашкового настоя за другой, боишься, что скоро сам превратишься в ромашку. Хотя... Друзья же не превратились в виноградник.

Но если с алкоголем конкретно в моем случае проблем не возникло, то кофе - это уже совсем другая история. Здесь началось настоящее испытание. Организм на утренних планерках будто умолял залить стаканчик бодрящего напитка. Вечно сонная и уставшая, я подавляла в себе желание сходить за латте в кафешку по соседству. И, как назло, на работе стояла еще полная пачка зерен. Подарила коллеге, с глаз долой.

Встал вопрос: что же пить в течение дня, неужели одну лишь воду? С погодой не везло, стоял дикий холод, так и хотелось чем-нибудь согреться. Обычный чай - тоже не вариант, ведь интернет говорит, там кофеина и того больше. Решила найти вкусный напиток и присмотрелась к матче. В Сети расписана нереальная польза, да и по запаху сойдет. Вкусно, но грустно.

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ: ДЕПРЕССИЯ

- Можно мне стаканчик «бурды»? - прошу я в кофе-баре на первом этаже. Именно так я окрестила матча-латте, который, по признаниям бариста, кроме меня никто и не пьет.

Девушка наливает мой суперполезный напиток, и я иду продолжать притворяться, что кофе не является мне во снах. Уже через пару дней меня ждет роковое прозрение. Я узнаю, что матча - это, по сути, тот же зеленый чай, а кофеина там даже больше, чем в кружке американо.

- А ты как думала? - смеется над моей глупостью друг, который «шарит».

Вот так в один момент я узнала, что эксперимент оказался провалом, а ведь уже полторы недели держусь. Хотела все бросить, но взяла себя в руки.

НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ: ТОРГ

- Ты до сих пор своей фигней страдаешь? - спрашивает подружка в пятничный вечер.

Пришла в гости, и снова предлагают выпить вина, специально ведь для меня брали. А я тут носом ворочу.

- Пусть стоит до следующего повода, - отвечаю ей.

После провала с матчей руки не опустились, и я продолжила поиски чего-то приемлемого. Вы когда-нибудь слышали о существовании латте из куркумы? Вот и я нет. За неделю я успела попробовать не только его, но и пять видов напитков из цикория. Кто вообще сказал, что он на вкус как кофе? По мне так ничего общего.

Все эти растительные «извращения» я заказывала в чуть ли не единственном на весь Хабаровск вегетарианском кафе. Стала захаживать сюда перед работой и покупать новые напитки из меню. Зареклась брать не больше кружки в день, а то вся зарплата только и уйдет, что на дары природы и фантазии бармена. Продолжаю придерживаться своих обещаний, но теперь гуглю названия незнакомых растений во избежание новых провалов. Друзья алкоголь больше не предлагают, но осуждающе косятся, наливая себе и более сговорчивым приятелям по бокальчику.

НЕДЕЛЯ ЧЕТВЕРТАЯ: ПРИНЯТИЕ

- Сегодня у нас клубника и базилик или опять облепиха? - спрашивает муж на кухне.

- Еще лучше. Я тут мяты свежей купила, сейчас с лимоном намешаю, - отвечаю я.

На четвертой неделе я ударилась в авторские напитки. Делюсь рецептом самого понравившегося. Облепиху засыпаем в заварник, туда же бросаем нарезанный апельсин, веточку розмарина и пару палочек корицы. Добавляем одну-две чайные ложки меда и заливаем кипятком. Мед можно добавить уже в кружку, чтобы горячая вода не разрушила его полезные свойства.

Как говорят, привычка закрепляется за 21 день, и ведь не врут. Стало намного легче даже на работе. Больше ароматно-манящий запах кофе из кружек коллег не сводит меня с ума, а кофе-бар на первом этаже успел потерять пару тысяч рублей из моего кошелька. Обзавелась я и целой коллекцией травяных настоев. Храню секрет: самый любимый из них «Грудной сбор №4». Пить их много нельзя, поэтому в остальное время обхожусь водичкой.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Должна признаться, что сон действительно улучшился, хотя я всю жизнь жила с убеждением, что кофе на меня ну никак не влияет. Готова ли я отказаться от него и в дальнейшем? Ну уж нет. По прошествии месяца первое, что я сделала за завтраком - заварила любимый черный молотый с молоком. И это была лучшая кружка кофе в моей жизни. Но вот вечером теперь потреблять его точно не буду, как и чай. Сейчас я стала выпивать только одну чашку с утра, а в остальное время завариваю себе ягодно-травяные сборы.

Других заметных изменений после отказа от спиртного я не ощутила, но сделала вывод, что для веселья алкоголь вовсе не нужен. Никаких сказочных очищений кожи и преображений внешности не случилось. Единственное, стала меньше есть во время застолий. Все-таки со спиртным рука сама тянется что-нибудь еще пожевать, а с водой и так места не остается в желудке. Приятным бонусом трезвых вечеринок стали утренние пробуждения на следующий день. Пока остальные с тяжелой головой рыскали в поисках лапши быстрого приготовления, я чувствовала себя свежей и выспавшейся. Думаю, что эта практика прочно закрепится в моей жизни, ведь сейчас я вижу в ней одни лишь плюсы.

Мой эксперимент был больше развлечением и возможностью попробовать что-то новое, поменять привычный уклад в образе жизни. Не могу вспомнить и дня за предыдущие пять лет, чтобы он не начинался с чашки кофе, а теперь это кажется вполне реальным и посильным. Заранее вопрос отказа от алкоголя и кофеина я не изучала, а потому решила спросить эксперта, как же эти напитки влияют на наши организмы, и насколько отказ от них может улучшить здоровье.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Марина Климова, превентивный диетолог и нутрициолог:

- Кофе сам по себе вредным быть не может. У людей есть генетическая предрасположенность: он либо хорошо усваивается у человека, либо нет. Кофеин не повышает давление, он действует лишь на адреналиновые рецепторы и увеличивает пульс. Непереносимость кофеина у конкретного человека можно подтвердить только анализом крови на генетику. Стать плохо от кофе может тем людям, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы. Но если их нет, не будет никаких негативных проявлений. В отношении кофе есть и другие мифы, для которых нет никакого научного обоснования, например, что его нельзя беременным и кормящим мамам.

Кофе для многих - это продукт для поднятия настроения. Он способствует выработке триптофана, это аминокислота от депрессии. Для многих выпить кофе - это ритуал, чтобы отдохнуть и перевести дух. Человек должен научиться преодолевать стресс, а кофеин в этом помогает. Единственный плохой момент в напитке: он задерживает воду. Людям, которые много отекают, можно только одну-две чашки американо в день.

А вот про спиртное ничего положительного сказать не получится, безопасной дозировки алкоголя просто нет. Он вреден в любом количестве любому человеку. Отказ от спиртного принесет только пользу. Алкоголь повреждает стенки сосудов, на которые у нас налипают атеросклеротические бляшки. Это грозит ишемией, инфарктом и инсультом. Также он блокирует коллаген, у хронических любителей алкоголя всегда дряблая кожа. Кроме того, он вызывает хроническое напряжение иммунитета, вызывая хроническое недомогание. Любой человек, отказавшийся от алкоголя, будет лишь красивее, здоровее и моложе.

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