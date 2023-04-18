Навязывал операции и лишал возможности ходить: искалечивший 28 пациентов приморский врач находится в СИЗО Хабаровска

Большинство жертв продолжают испытывать боли, потеряли мобильность и работу Фото: Скриншот с видео

«Он всегда был приветлив, вежливый такой, да и многие его хвалили. Ну как ему не поверить?» - сокрушаются жертвы травматолога-ортопеда из Приморья. Врачом его назвать теперь сложно: из человека, спасающего жизни, он стал тем, кто калечил людей. Ради собственной выгоды, как считает следствие.

МЯСНИК

- У меня коллега делала у него операцию, одну коленку ремонтировала. Я к нему пришла, он меня осмотрел, сказал: «Вам нужно срочное хирургическое вмешательство. У вас там суставы все переломаны», - рассказала одна из жертв травматолога. - Я спросила: «Может, мне суставы менять?» Он сказал - не надо, пообещал почистить, и все наладится.

Операцию ортопед оценил в 100 тысяч рублей и предложил половину заплатить в кассу поликлиники, вторую - отдать ему. Женщина возразила, потому что планировала вычесть налог. Мужчина скинул сумму до 90 тысяч рублей: 41900 в кассу, остальное - ему в карман. Деваться пострадавшей было некуда, и она согласилась.

- После его медицинского вмешательства я хромаю, и мне становится хуже и хуже. Я хожу приставным шагом, не могу ни подняться, ни спуститься со ступенек, - поделились пострадавшая.

И таких 28 человек. Практически все попали к нему по рекомендации, и отзывы были отличные. Во время приема располагал пациентов к себе вежливостью и белым халатом, а потом тяжело вздыхал: «Батюшки, да у вас тут все изношено». 74-летнюю Валентину Агарус, например, он убедил прооперировать сразу оба коленных сустава несмотря на то, что женщина настаивала на одном.

- Он меня прооперировал, мне нужно было каждый день делать пункцию и промывать, а он брал раз в неделю. Тем самым занес инфекцию мне в колени. Сказал, что год наблюдает своих пациентов, но месяца не прошло, и он улетел в отпуск. А я ходить не могу! Говорил, что все будет хорошо, я буду с вами и все время на телефоне. Дошло до того, что у меня поднялась высокая температура, до туалета дойти не могла. В поликлинике меня направили к другому доктору и на процедуры, тогда этот врач сказал: «Я бы не хотел, чтобы кто-то вмешивался, кроме меня». Тогда поняла, что дело нечисто, - поделилась пенсионерка.

ЖАЛОБЫ СТАЛИ ПРОБЛЕМАМИ

А теперь словами следствия: медицинский работник проводил людям операции на суставах без необходимого обследования и установления показаний. Мужчина настаивал, что пациентам нужны наращивания хрящей, сшивание связок и другие дорогие манипуляции. Сумма называлась разная: часть уходила в кассу больницы, остальное - в карман ортопеду. В среднем с одного пациента медработник мог заработать от 100 до 400 тысяч рублей.

Многие люди брали кредиты, только чтобы избавиться от надоедливых болей в суставах. А кому-то мужчина и просто внушил мнимые проблемы с коленями. Зато за эти сотни тысяч рублей медработник обещал купить и вживить искусственные хрящи, снабдить редкими лекарствами, которых на самом деле в больнице-то и не было. В итоге вместо операций по наращиванию хрящей и сшиванию связок мужчина проводил санацию суставов.

- Эта процедура показана при разрывах менисков, дефектах суставного хряща, воспалениях, артрозе и других заболеваниях. Проводится она под общим или местным наркозом, все зависит от степени травмы или повреждения, а также состояния здоровья пациента, - сообщил «КП» - Хабаровск» Евгений Бойко, хирург-ортопед.

По данным следствия, подобная процедура ни одному из 28 обманутых пациентов была не нужна. Как итог - большинство людей продолжает испытывать боли, потеряли мобильность (плохо ходят, передвигаются на костылях, не могут встать с кроватей) и работу. При этом оплату кредитов никто не отменял. Ущерб составил свыше 5,5 миллиона рублей.

- Сейчас вспоминаю… Стыдно, конечно, но мы ему верили. Никакого лукавства, так искренне, так честно говорил. Когда что-то болит, хочется верить, что оно перестанет болеть. Так и ездили, пока деньги все не закончились, и жена драгоценности продала. Кольца свои, брошки, - рассказал еще один пострадавший.

ОФИЦИАЛЬНО

Ортопеда обвинили в 34 эпизодах мошенничества и во время предварительного следствия отправили под домашний арест. Подозреваемый меру пресечения нарушил и попытался сбежать. Как и куда - пока не раскрывается. В итоге мужчину отправили в СИЗО в Хабаровск.

- На недвижимое имущество фигуранта в городе Москве наложен арест. Ему предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьей «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Суд будет проходить во Владивостоке. Максимальное наказание - до шести лет колонии.

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