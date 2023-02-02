Запугали пациентов, обещая скорую смерть: выдумщик страшных диагнозов из лжеклиники Комсомольска получил наказание

Сотрудники-«разводилы» наседали на людей с рассказами о страшных заболеваниях и чудесном спасении только в их конторе Фото: Оперативная съемка

«Ой, да у вас тут такое! Вам же срочно лечиться надо! Иначе случится непоправимое…», - запугивали клиентов в фейковой клинике «***» (до окончательного вердикта суда по всем фигурантам мы не можем публиковать название - прим. ред.). Сотрудники-разводилы наседали на людей с рассказами о страшных заболеваниях и чудесном спасении только в их конторе. Без каких-либо угрызений совести они вешали пациентам «медицинскую» лапшу на уши, чтобы вытянуть из них все деньги.

ВСЕ ЦИВИЛЬНО

С виду «***» была похожа на обычную медицинскую клинику. Дипломы на стенах, люди в белых халатах, кабинеты с оборудованием и речь, сдобренная врачебными терминами. Бдительность усыпляли еще больше во время осмотра на «современном чудо-аппарате», который якобы сканировал весь организм за считанные минуты. Без всяких там этих УЗИ, анализов и дорогущих МРТ. Да еще и обследование бесплатное - вот это подарок.

Так и зазывали клиентов в «***». По телефону обещали сделать все высокоточно, профессионально, инновационно. И записи ко врачу ждать не надо, и бегать по многочисленным кабинетам, и в очередях сидеть - ну сказка. Как тут не купиться, особенно доверчивым пенсионерам, у которых здоровье не сказать, что крепкое. Да и подвох они вряд ли заметят - не такие «прошаренные» как молодежь. А за шанс избавиться от ноющих болей в суставах или вылечить надоевшую язву отдадут последнее. Ну, если подать давнюю болячку под устрашающим соусом.

«ДА ВЫ СКОРО НЕ СМОЖЕТЕ ХОДИТЬ»

Тот самый «ультрасовременный аппарат» выдавал клиентам лишь соотношение жира, воды и мышц в организме. То есть пациенты по факту проходили бесплатное фитнес-тестирование. Но сопровождающий менеджер интерпретировал все в свою пользу. Предварительно собрав анамнез, язву превращали в рак желудка, больные суставы - в напрочь стертые кости, а слегка повышенный пульс - в предвестника скорого инфаркта. Ошарашенному человеку ничего не оставалось, кроме как вопрошать: «А что же делать?».

«Не беспокойтесь!», - отвечал менеджер-«супергерой», способный вылечить даже неизлечимое. «Мегавысококлассные» сотрудники «***» готовы были взяться даже за самый тяжелый выдуманный случай. Только денежку занесите, а там будет вам полное исцеление. И подавленному плохими новостями человеку выставлялся счет за предполагаемое лечение: от 80 до 350 тысяч рублей. От таких сумм вероятность инфаркта резко подскакивала.

КВОТА, КВОТА

И снова на помощь приходили всемогущие менеджеры. Они либо до победного убеждали клиента заплатить «***», либо рассказывали о мифической федеральной программе. Якобы есть квоты от государства, по которым государственный бюджет оплатит половину стоимости будущего лечения. Но надо торопиться, попасть в программу можно только здесь и сейчас, на раздумья времени нет. 175 тысяч рублей против 350-ти выглядели куда привлекательнее, и многие соглашались.

Если денег с собой не было, то представленные в «***» менеджеры банков готовы были оформить кредит. Не отходя от кассы, что называется. Деньги сразу же перечислялись на счет лжеклиники, и пациента начинали «лечить». Так как медицинской лицензии у псевдоцентра не было, то контора решила не рисковать. Клиентам делали массажи, криолиполиз и прочие немедицинские процедуры. Если пелена вдруг спадала с человека, и он пытался вернуть деньги, то его разворачивали, показывая подписанные им соглашения.

ОПГ

Сеть этих фейковых клиник работала в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске. В последнем трудился 28-летний Олег (имя изменено - прим. ред.). Продавал абонементы на массаж и тот самый криолиполиз. Когда в 2019 в псевдоцентры пришли люди в масках, парень попал вместе со всеми под статью о мошенничестве, да еще и в составе организованной группы, в особо крупном размере. Этой ОПГ вменили хищение 3,38 миллиона рублей у 27 потерпевших.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Евгений Грибанов, старший помощник прокурора города Комсомольска-на-Амуре.

По делу о фейковых клиниках до сих пор идут суды, некоторым фигурантам вынесены приговоры. Ущерб исчисляется как минимум в 300 миллионов рублей, а среди пострадавших значатся порядка двух тысяч человек. Бывшие клиенты со СМИ общаться не особенно хотят, зато надеются, что смогут вернуть свои кровные. Кому-то удалось разорвать с банком кредитные договоры, кто-то до сих пор платит за подаренные мошенникам деньги. Впереди еще будет не один суд. «КП» - Хабаровск» следит за ходом дела.

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