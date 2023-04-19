Сочное мясо скоро будет самым популярным блюдом на выходные дни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На носу майские праздники, а значит скоро хабаровчане поедут на природу, чтобы пожарить шашлыки и отдохнуть в компании родственников и друзей. Погода уже радовала жителей солнцем и теплом, поэтому сезон шашлыков в 2023 году был открыт немного раньше обычного. Однако долгожданные майские праздники еще не радовали нас длинными выходными, поэтому основной поток поездок на природу только впереди. «КП» - Хабаровск» рассчитала, сколько денег придется заплатить за шашлык и принадлежности для него в 2023 году.

Стоимость мяса, мангала, угля, шампуров

В аналитическом ресурсе «ЧекИндекс» опубликовали результаты подсчета затрат на шашлык в 2023 году. Оказалось, что жители стали тратить больше денег на мясо и шампуры, чем в 2022 году. Средний чек стал дороже на восемь процентов, но касается это не всех позиций.

Так стоимость мяса снизилась на пять процентов, при этом продажи выросли на 12 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Стоимость шампуров стала на четыре процента ниже, а продажи выросли на 14 процентов. Стоимость древесного угля упала на два процента, а спрос увеличился на 21 процентов.

Такую статистику омрачила цена мангалов. Она выросла аж на 34 процента, а число покупок такого оборудования возросла на 21 процент. Также незначительно возросла стоимость жидкости для розжига, она увеличилась на два процента, а продажи выросли на 25 процентов.

Итого стоимость «шашлычного» набора в 2023 году в среднем по стране составила 2162 рубля, это на восемь процентов выше прошлогоднего показателя (1989 рублей). Общий объем продаж вырос на 19 процентов.

- Рост продаж обеспечен за счет благоприятных погодных условий в центральной части страны. В начале шашлычного сезона, по традиции, влияние погодного фактора особенно актуально. Кроме того, хорошая погода в начале апреля совпала с пасхальным праздником, что послужило дополнительным стимулом к росту продаж на выходные, когда многие семьи собирались вместе, проходили встречи с друзьями и близкими, с большим объемом домашней готовки, - объяснили аналитики данных ресурса «ЧекИндекс».

Также интересным фактом стало то, что в 2023 году средний чек на шашлычное мясо снизился за счет выбора курицы. Ее стали покупать больше, а в 2022 году отдавали предпочтение традиционной для шашлыка свинине. Больше всего мясо покупают в обычных сетевых супермаркетах. А вот мангал, шампуры и уголь стали больше покупать и через интернет-магазины. Интересным фактом стало и снижение покупок алкоголя. Продажи спиртного к шашлыку упали на семь процентов.

Сколько стоит шашлык в Хабаровске: где купить, свинина, курица

«КП» - Хабаровск» рассчитала, сколько жители Хабаровска заплатят за «шашлычный набор» в сезоне 2023. В расчетах использовались цены в супермаркетах, шашлычных, а также магазинах мясной продукции. Средние цены составили:

Сырое мясо:

- Свиная шея – 530 рублей за килограмм

- Куриная голень – 300 рублей за килограмм

- Крылья куриные – 260 рублей за килограмм

Мясо в маринаде:

- Шашлык из свинины в маринаде от местного производителя – 490 рублей килограмм

- Шашлык из свинин в маринаде замороженный – 390 рублей за килограмм

- Шашлык из курицы в маринаде – 360 рублей за килограмм

- Шашлык из идейки в маринаде – 430 рублей за килограмм

Приготовленное мясо:

- Готовый шашлык из курицы в кафе и закусочных – около 500 рублей за килограмм

- Готовый шашлык из свинины в кафе и закусочных – около 650 за килограмм

Принадлежности для жарки:

- Мангал – около 300 рублей

- Шампуры – 500 рублей за 10 штук

- Уголь – 100 рублей за килограмм

- Розжиг – 150 рублей за пол-литра

Итого, чтобы съездить на природу и поесть шашлык придется заплатить следующую сумму:

- За шашлык из свинины: около 1500 рублей

- За шашлык из курицы: около 1350 рублей

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