Его нашли на балконе в разных пакетах: житель Магадана забил трубой знакомого и пытался скрыть следы убийства

Магаданец предположил, что труп не поместится в машину целиком, поэтому первым делом решил расчленить тело Фото: СУ СК России по Магаданской области

В одной из квартир Магадана застолье двоих старых знакомых закончилось кровавой трагедией. 52-летний Виктор (имя изменено - прим. ред.) поругался с собутыльником и избил его до смерти. Когда понял, что натворил, стал скрывать следы преступления.

БУДЬ КАК ДОМА

57-летняя жертва постучалась домой к Виктору 8 апреля. Мужчина пришел без предупреждения с бутылкой горячительного в руках. Магаданец принял дорогого гостя, накрыл на стол, и понеслось.

Опьянение становилось сильнее, и Виктора начали задевать слова знакомого. Из-за чего именно мужчина вышел из себя - предстоит установить следствию. Зато известно происходящее далее: по версии правоохранительных органов, хозяин квартиры взял кусок тонкой трубы и избил им гостя.

«ЧТО Я НАДЕЛАЛ»

Когда Виктор понял, что знакомый не подает признаков жизни, испугался. Мужчина начал продумывать варианты и остановился на сокрытии следов убийства. Магаданец предположил, что труп не поместится в машину целиком, поэтому первым делом решил расчленить тело.

Когда дело было сделано, части тела Виктор разложил по пакетам и вынес на балкон. Мужчина хотел вывезти останки в лес и там закопать. Но 18 апреля к нему постучались оперативники, которые нашли мешки с жутким содержимым.

ОФИЦИАЛЬНО

К тому моменту о пропаже убитого заявили родственники. Полицейские отрабатывали возможных знакомых, с которыми мог находиться мужчина. Вышли на Виктора, свою вину он отрицать не стал и во всем сознался. Уголовное дело заведено по статье «Убийство».

- Проведен осмотр места происшествия, изъято предполагаемое орудие преступления, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Максимальное наказание - от шести до 15 лет колонии.

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