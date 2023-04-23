Последний обгон: водитель иномарки погиб в аварии на хабаровской трассе Фото: ГИБДД Хабаровского района

Необдуманный обгон для водителя иномарки стал последним в его жизни. На трассе в Хабаровском крае он выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. Виновник ДТП погиб на месте.

Авария произошла утром 23 апреля. Около 06:55 на 61-м километре дороги А-376 между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре столкнулись иномарка и грузовик. Виновником стал водитель легкового автомобиля.

- Водитель, управляя автомобилем Toyota Carina, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, пересек сплошную линию разметки, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Canter, - рассказали в ГИБДД Хабаровского района.

Водитель иномарки, 24-летний мужчина, погиб на месте. Его травмы оказались несовместимыми с жизнь. Водитель и пассажир грузовика в аварии не пострадали.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Они регулируют движение на участке. Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства аварии.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре аварию спровоцировал пешеход. Мужчина решил сократить путь и нарушил правила дорожного движения. В итоге тут же угодил под колеса автомобиля. Было темно, и водитель не успел среагировать на внезапно появившегося человека. В итоге он получил травмы, медики отвезли мужчину в больницу.