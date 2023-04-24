Похитил мою личность: журналистка «КП» нашла себя на сайте знакомств после сообщений от обиженных мужчин

Мошенники создали целую жизнь для украденной личности Фото: скриншот

Мошенники встречаются все чаще и чаще. Казалось бы, уже и на звонки не отвечаешь, и по подозрительным ссылкам не переходишь, а они находят все новые способы завладеть чужими деньгами. Очередная махинация произошла в Сети. Неизвестный украл фотографии эффектной блондинки и зарегистрировался от ее лица на сайте знакомств. Но он не знал, что та, чью личность он украл - журналистка «КП».

С экрана на меня смотрела… я

Это был самый обычный вторник. Утром я пришла в редакцию, по традиции сварила чашку ароматного кофе и открыла социальные сети. Тогда еще я не знала, что смогу пережить за миг все эмоции - от веселья до гнева.

- Мне тут анкету с сайта знакомств прислали… Мою! Оксана, 25 лет, Москва. Вот это я даю! Меня, получается, и там, и тут передают, - рассказываю коллегам.

С экрана на меня смотрела я сама, а вот данные были выдуманными Фото: скриншот с сайта знакомств

Я была шокирована - с экрана на меня смотрела… я. А прислал мне якобы мою анкету какой-то неизвестный мне Димка.

- А что, симпатичная фотка. Тебе сколько здесь? - говорят коллеги.

На фото я действительно была на пару лет моложе, без мешков под глазами и с боевым раскрасом. Но разве это повод брать мои фотографии и за меня пытаться наладить мою же личную жизнь? В следующую секунду подумала, что это чья-то шутка. Пишу Диме: «Это что такое?» А он в ответ: «Кто-то разместил на сайте знакомств твое фото и зовет пообщаться в WhatsApp».

Единственное, что польстило - возраст. Написали, что Оксане 25 лет в мои-то 32, приятно. Но в остальном анкета явно не про меня - квартира в Москве, машина, хорошая работа и одинокое сердце. Парня я ищу, оказывается, для крепкой семейной жизни и кучи детишек. Вот муж мой удивится!

Мошенники украли фото из соцсетей и завели анкету на сайте знакомств Фото: скриншот с сайта

Дима, дай денег

Оказалось, Дима был падок на симпатичных блондинок. А дальше, как Цезарь - увидел, лайкнул, написал. Липовая Оксана ответила, и понеслось. Некоторое время тесно общались, подробности их бурного романа Дима пожелал оставить за кадром, но были там и снимки эротические, и другие непристойности…

В конечном итоге обиделся Дима на Оксанку, денег потому что начала просить. Да так откровенно, хотя клятвенно обещала бесконечную, а главное чистую любовь.

Вычислил подставу Дима самым простым способом - прогнал фотографию через поисковик. Там и выскочила я настоящая, живущая в Хабаровске, 32-летняя мать и жена. Дима благородно все рассказал, уж не знаю, из добрых ли побуждений или от обиды на ту, вторую.

С помощью привлекательных девушек мошенники разводят мужчин на переписки, а затем на деньги Фото: скриншот с сайта знакомств

Дорогой, я нашла тебе молодую жену!

Эта история никак не шла из головы, сработала, так сказать, специфика профессии журналиста. Решила разоблачить наглеца, ворующего чужие фото.

- Милый, я нашла тебе жену! - говорю мужу дома. - Она в точности как я, только на порядок моложе, но живет далековато - в Москве. Будем знакомиться?

- У вас там что, в редакции инфоповоды закончились? Рассказывай, что придумала?

- Нет времени объяснять, давай регистрировать тебя на сайте знакомств. Будем тебе меня молодую сватать.

После создания привлекательного профиля моего благоверного нашла аферистку и от имени мужа заявила о себе. Сначала лайки, сердечки - в ответ тишина. Что ж, пошла в наступление - сообщения, комплименты, предложения пообщаться - и снова ноль реакции с той стороны. Пишу в мессенджер - ничего. Провал века! Мало того, что афера не удалась, так еще и от настойчивых «львиц» бальзаковского возраста отбиваться пришлось.

- Ну что, нашла себя липовую для меня липового?

- Найти, нашла, да не отвечает Оксанка тебе что-то. Видимо, из общего у нас с ней только внешность в Сети и имя, а вкусы на мужчин отличаются. Зато другие дамы как на мед полетели, все требовали встречи и общения с тобой. Наивные!

Упустила свое счастье Лжеоксана

Бросать затею разоблачения я не хотела, мной тогда овладел такой дикий азарт, но результатов афера все не давала, пришлось отступить. Разочаровавшись во вкусах себя ненастоящей, предприняла последнюю попытку связаться с Оксаной и с удивлением обнаружила, что страница ее заблокирована. Пометка к профилю - за нарушение правил сайта.

- Может, оно и к лучшему, что заблокировали, теперь твоя фотка не будет гулять в Сети. Я только не пойму, зачем вообще кому-то понадобилось создавать липовую страницу на сайте знакомств?

- Да мошенники это…

Все стадии гнева

На смену первым веселым и азартным ощущениям от происходящего пришло осознание и понимание серьезности случая. Фотографию наглым образом стащили из соцсетей, завели на нее анкету, от моего имени знакомились с людьми и разводили мужчин на деньги. А ведь они могли обмануть не одного человека так.

- Очень часто мошенники, которые обитают на различных сайтах знакомств, используют размещенные в Сети фотографии абсолютно других людей. Они создают фейковые анкеты с предложением о знакомстве и заводят общение. По факту истинная цель подобных манипуляций - получить деньги от тех, кто ведется на подобные объявления, - рассказал Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

Каждый раз они выдумывают новые схемы. Одна из популярных - взлом страницы в соцсетях и просьба занять денег от лица ничего не подозревающего хозяина страницы. Сейчас же самой рабочей стала схема с сайтами знакомств.

- В Приморье один мошенник отбывает наказание за двойное убийство в исправительном учреждении. Оттуда ранее он размещал на сайтах знакомств объявления с фейковыми данными и как раз использовал фотографии, которые брал в интернете. Он знакомился, представлялся бизнесменом или сотрудником спецслужб, предлагал длительные отношения, а в процессе переписки так лихо проворачивал все, что женщины ему выкладывали все свои персональные данные, пароли, и даже передавали крупные суммы денег через третьих лиц. В итоге за несколько лет он поимел почти 10 миллионов рублей со своих «возлюбленных», - добавляет Кирилл Блинов.

Доброе утро, Оксана

Мне же полицейский посоветовал написать заявление, если считаю, что мои права были нарушены. Но ситуацию я отпустила, пока...

… Это был самый обычный рабочий день, я пришла на работу, заварила кофе, открыла социальные сети и обомлела… С экрана на меня смотрела я. Снова. А снизу сообщение: «Доброе утро, Оксана, твоя анкета?»

Спустя месяц анкета снова появилась... Фото: скриншот из социальных сетей

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