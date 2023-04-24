Хабаровские больницы и поликлиники уйдут на выходные только на 1 и 9 мая Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В 2023 году майские праздники будут не слишком продолжительными, те, кто работает на так называемой пятидневке, отдохнут сначала три дня - с 29 апреля по 1 мая включительно, а затем еще четыре дня - 6, 7, 8 и 9 мая. А вот медицинские учреждения - больницы и поликлиники Хабаровска, на этих майских праздниках не будут работать лишь 1 и 9 мая. Публикуем график работы медицинских учреждений города на майские праздники в 2023 году.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края, 1 и 9 мая традиционно в больницах и поликлиниках выходные дни. 8 мая, в понедельник, медучреждения будут работать по графику субботнего дня. Это значит, что на местах будут дежурить бригады врачей.

Помимо этого, круглосуточную работу будут осуществлять Хабаровский территориальный центр медицины катастроф, а также Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций.

Даже несмотря на то, что в праздничные дни многие предприятия и организации Хабаровска уходят на выходные, помощь может потребоваться любому. Поэтому жители города всегда могут обратиться к медикам хабаровских больниц или в скорую помощь.

Напомним, в этом году 1 мая отменили демонстрацию. Трудовые коллективы не будут проходить большими колоннами по центральной улице Хабаровска. Однако предприятия все же празднуют День весны и труда, на местах проводятся внутренние мероприятия. Кроме того, организации проводят собственные субботники и генеральные уборки.

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