Модный приговор: мужчина приоделся в магазине Хабаровска и ушел в краденых вещах

Консультанты и не заметили, как мужчина провернул кражу Фото: Иван МАКЕЕВ

Мужчина из Хабаровска зашел в магазин одежды в потасканной толстовке и джинсах, а вышел одетый с иголочки, в новых брюках и футболке. Казалось бы, для того и нужны торговые точки в каждом ТЦ города, вот только обычно за вещи полагается платить. Мужчина же предпочел обновить гардероб бесплатно, но не учел, что был прямо под камерой наблюдения.

Кража произошла еще 6 апреля. Молодой парень зашел в хабаровский ЦУМ. Там и располагался фирменный магазин «Глории Джинс». Он последовал туда, натянув капюшон пониже. Злоумышленник прошелся между рядами и набрал вещей, которые прихватил в раздевалку. Ему по вкусу пришлись черные брюки, футболка и куртка.

Пройдя в примерочную, мужчина надел обновки на себя. Вот только из-за ширмы он долго не появлялся. В это время лжепокупатель поспешно срезал бирки, которые могли бы его выдать на выходе. Из кабинки он вышел уже полностью в новом образе, а свою старую толстовку прихватил на вешалке, будто ее и мерил. Уверенным шагом он отправился на выход, ни один из консультантов не обратил внимания на воришку.

Когда видеозапись с камеры посмотрели, стало понятно, какую схему провернул мужчина. Представитель сети салонов сразу же обратился в полицию. Стоимость похищенных вещей он оценил в девять тысяч рублей.

- По данному факту завели уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 по Хабаровску принимаются меры для раскрытия преступления, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

Любителю модной одежды грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время его разыскивают.

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