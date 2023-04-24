Хотела уволиться с нелюбимой работы: мошенники под видом рекрутеров выманили у охранника из Хабаровска 250 тысяч рублей

Голос в трубке пообещал помочь, и женщина поверила Фото: Анастасия ОСИПОВА

53-летняя жительница Хабаровска последние несколько лет работала охранником на одном из местных предприятий. Работа не приносила ей удовольствия, она мечтала лишь об одном: сменить профессию и жить счастливо. Но ее планам не удалось сбыться, ведь на пути встретились негодяи с корыстными целями.

Женщина разместила резюме на одном из рекрутинговых сайтов. На удивление ждать долго не пришлось: на заявку откликнулись, а спустя несколько часов ей позвонила женщина, предложившая работу. Жительница города обрадовалась, ведь компания искала сотрудника на удаленку, а это значит, она могла больше времени проводить дома с семьей. Ей пришла ссылка для регистрации на сайте компании и проверочный код. Голос в трубке сказал, что для активации необходимо скинуть 10 тысяч рублей на счет предприятия, но они сразу же вернутся обратно. Женщина послушно последовала инструкции.

Вот только средства назад она так и не получила. Лжерекрутерша посетовала на сбой в программе и призвала «новую сотрудницу» не волноваться. Деньги ей вернут, надо лишь получить карту в одном из банков, а после прислать реквизиты. Жительница открыла счет, но деньги туда так и не пришли.

Расстроенная женщина позвонила по уже знакомому номеру, чтобы получить ответы. Ей объяснили, что карта еще не активирована, а средства уже в пути. Мошенница сказала, что на счет просто надо положить некую сумму, и все заработает. Охранница забросила туда 145 тысяч рублей и стала ждать, все еще не видя подвоха в этой схеме.

После всех невзгод женщине вновь позвонили и каким-то образом убедили открыть еще три виртуальные карты и одну кредитную. Она даже сбросила все пароли и коды преступникам на том конце провода. В одночасье все деньги были списаны, хабаровчанка потеряла 250 тысяч рублей, но работу так и не получила. После этого с ней перестали выходить на связь.

- Установлено, что звонки осуществлялись из Санкт-Петербурга. На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Артем Поляков, врио начальника полиции УМВД России по Хабаровску.

После такого крупного ущерба женщине уже было не до смены работы. Она продолжает трудиться охранником в Хабаровске, новых резюме никуда не отсылает и надеется, что преступников, разрушивших ее мечту, найдут и накажут.

В полиции отметили, что это новая схема мошенничества, которая начала распространяться совсем недавно. В ведомстве призвали граждан помнить, что работодатели не будут просить кандидатов переводить куда-либо деньги. Если к вам поступили подобные предложения, необходимо сразу же повесить трубку и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

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