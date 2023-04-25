Главное не забыть дома уголь и розжиг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Майские праздники на носу, а значит, жители Хабаровского края массово поедут жарить шашлыки на природу. В 2023 году пожарить шашлык можно будет далеко не везде, ведь в регионе введены строгие запреты. Это связано с большим риском возникновения природных пожаров.

Где пожарить шашлык бесплатно в Хабаровском крае

Весной 2023 года в Хабаровске пожарить шашлык без аренды домиков на специальных базах отдыха получится лишь в духовке. Это распространяется на 13 муниципальных образований края. Исключение составляют лишь северные районы, где тепло до сих пор не наступило, и риски природных пожаров не так высоки, но и здесь есть оговорки.

- Там, где этот режим не введен, сжигание разрешено, но есть целый ряд условий, которые должны соблюдаться. Это и большое расстояние от построек, и очищенное место, и наличие огнетушителей, и отсутствие ветра. Там, где особый противопожарный режим введен, разводить огонь категорически запрещено, это касается и жарки шашлыков. За нарушение правил грозят в том числе и штрафы, а за большой урон природе и чужому имуществу - уголовная ответственность, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На майских праздниках в Хабаровском крае традиционно будет ветрено, а на земле по-прежнему остается большое количество сухой травы. Любая случайная искра от угля, полена или непотушенного окурка может привести к огромному пожару. Последствия катастрофы могут быть глобальными и нанести колоссальный вред экологии не только одного региона, но и всего Дальнего Востока.

Если желание посидеть на природе бесплатно велико, то можно обойтись пикником. Мясо можно пожарить и дома: на гриле или в духовке. С собой можно приготовить бутерброды, забраться на сопку или выйти на берег Амура и также провести время с удовольствием, не рискуя своей и чужой жизнями.

Шашлычные домики в Хабаровске: базы отдыха, куда поехать, аренда

Разрешение на жарку шашлыков есть у всевозможных баз отдыха с беседками и домиками. За безопасностью там следит администрация, которая обязана обеспечить все необходимые условия для данного вида отдыха. В Хабаровске таких мест предостаточно. Также не прекращают работу и всевозможные шашлычные, кафе и мясные рестораны, где напрягаться ради вкусного блюда не придется совсем. Расскажем о нескольких вариантах

«Ривьера парк» на Заимке

На базе отдыха «Заимка» можно арендовать специальный шашлычный домик прямо на берегу Амура. Для компании до 12 человек стоимость составит пять тысяч рублей, если больше 20 человек - восемь тысяч рублей. Мангал входит в стоимость аренды. Также дополнительно можно взять шампуры - шесть штук стоят 200 рублей в день. Аренда решетки стоит 200 рублей.

Адрес: Хабаровский район, с. Краснореченское, ул. Императорская, 5.

Как добраться: автобусы №10, №107.

«Лукоморье»

База отдыха «Лукоморье» находится недалеко от арены «Ерофей». Здесь также есть несколько видов домиков, которые рассчитаны на разное количество человек. Самый дешевый вариант стоит три тысячи рублей, это открытая беседка, чуть подороже - 3500 рублей - это домики до 10 человек с видом на Амур. Также есть домики до 20 человек. В стоимость аренды всех входит мангальная зона. Один шампур стоит 50 рублей.

Адрес: Хабаровск, ул. Проточная, 2Б/1.

Как добраться: автобусы №71 и №73.

«Дельфин»

Рядом с «Лукоморьем» расположилась еще одна база отдыха с беседками и домиками. Минимальная стоимость аренды беседки с мангалом - 2500 рублей. Самая большая беседка вмещает 70 человек и стоит 7500 рублей. Домики обойдутся в стоимость от 6000 рублей до 9500 рублей в зависимости от количества гостей. Также на территории базы располагается банный комплекс.

Адрес: ул. Проточная, 2Б.

Как добраться: автобусы №71 и №73.

«Хуторок»

База отдыха находится около поселка Гаровка-1. Входной билет стоит 600 рублей для взрослых, 100 рублей для детей до пяти лет и 250 рублей для детей от 6 до 11 лет. За эту цену можно арендовать домик до 10 человек или беседку. Также есть большие дома на 20 и 40 человек. Там входной билет на взрослого стоит 700 рублей, детям с года до пяти - 150 рублей, с 6 до 11 лет - 300 рублей. На территории базы есть также небольшое озеро, качели, гамаки, детская площадка с горками.

Адрес: Хабаровский край, с. Гаровка-1, ул. Центральная, 1/1.

Как добраться: автобус №123.

«Сосновка»

Центр отдыха хоть и находится далековато от города, зато на территории есть все удобства, даже большой банный комплекс, парк и детская площадка. Мясо можно привезти с собой и пожарить на территории даже без аренды домика. Отдых с удобствами же обойдется: в выходные дни от 4000 за домик на 15 человек, в будние дни - 3000 рублей. Максимальная вместимость беседок-барбекю - 30 человек.

Адрес: с. Сосновка, ул. Первостроителей 11/3

Как добраться: автобусы №100, №109.

Рецепт шашлыка: маринад, шашлык из свинины, на мангале

Чтобы шашлык получился действительно вкусным, его надо хорошо замариновать. Своим рецептом с «КП» - Хабаровск» поделился Вячеслав Сухин, шеф-повар ресторана «Дом».

Ингредиенты:

- Нежирная шея - 1 килограмм.

- Репчатый лук - 200-250 граммов.

- Помидоры - 150 граммов.

- Майонез - 90 граммов.

- Соль

- Перец

- Сушеный чабрец

Рецепт:

В отдельной миске маринуем лук: хаотично нарезаем его соломкой, добавляем соль, перец и чабрец. Хорошо массируем руками субстанцию, чтобы выделился сок, лук размяк и стал прозрачным. Как только он наполнится жидкостью, добавляем к массе нарезанные кубиком помидоры, перемешиваем и оставляем на 20 минут.

- Сушеный чабрец можно заменить тимьяном, а помидоры ложкой томатной пасты. Но я бы все-таки рекомендовал взять хорошие овощи и чабрец для получения нужного вкуса, - рассказал Вячеслав Сухин.

Пока лук маринуется, нарезаем шею красивыми ровными кубиками. Соединяем мясо с луком и добавляем майонез. Хорошо перемешиваем и убираем мариноваться на два часа под крышкой. Через время снова перемешиваем и убираем еще на два часа. Так повторяем два-три раза. После шести часов мариновки шашлык можно начинать жарить. Таким способом он получается шикарным, мясо сочным и аппетитным.

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